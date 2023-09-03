Первые заморозки идут в Украину: синоптик назвал даты

Среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается в пределах от +15 до +20°С, что на 1-3°С выше климатической нормы.

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Погода в Украине в сентябре 2023 – приближаются первые заморозки/ unsplash.com

Сентябрь является переходным периодом от лета к осени, и погода в сентябре характеризуется значительным снижение температур. Первые заморозки в воздухе могут появиться во второй половине месяца, но на земле они будут заметными еще раньше.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog. Он отметил, что заморозков на почве следует ожидать в третьей декаде месяца. Они будут появляться из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности. При этом в западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи минусовые температуры могут фиксироваться и в воздухе.

Погода в Украине в сентябре

Согласно прогнозу Кибальчича, первый месяц осени будет теплым, но в большинстве областей будет отмечаться нехватка дождей.

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Среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается в пределах от +15 до +20°С, что на 1-3°С выше климатической нормы. Количество осадков составит 25-65 мм; в западных областях местами 70-100 мм, что в пределах нормы, кое-где ниже нормы на 20-30%.

Погода в Украине в первой декаде сентября

Первые дни месяцы будут теплыми, а местами даже жаркими. Максимальные дневные температуры воздуха могут составлять от +24 до +30°С, на юге и востоке до +33°С. Ночью столбики термометров будут опускаться до +10...+16°С, на крайнем юге и на побережьях морей +17...+20°С.

Дожди преимущественно будут идти в западных, центральных и северных областях. А вот в восточных и южных областях будет наблюдаться дефицит осадков, что повлечет за собой развитие засухи.

Погода в Украине во второй и третьей декадах сентября

В этот период осадки в Украине будут маловероятными. Локальные дожди будут выпадать только преимущественно на правобережье нашего государства.

В восточных и южных областях будет значительный риск усиления засухи и сохранения наивысшего уровня пожарной опасности (5 класс).

Температура воздуха будет постепенно снижаться как днем, так и ночью. Так, в ночное время минимальные температуры составят ориентировочно +6...+13°С, днем воздух будет прогреваться до +20...+26°С.

В южной половине ночи окажутся заметно теплее – около +12...+18°С, в дневные часы столбики термометров покажут +22...+ 28°С.

"С учетом вышеизложенных факторов, а также на основании прогностических данных Украинского гидрометцентра, можно отметить, что среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15...+20°С, что на 1-3°С выше климатической нормы. Количество осадков составит 25-65 мм; в западных областях местами 70-100 мм, что в пределах нормы, кое-где ниже нормы на 20-30%", – рассказал Кибальчич.

Погода в Киеве в сентябре/ meteoprog

Погода в Украине осенью 2023

Также ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, когда в Украине начнется осенняя погода. В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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