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Температура упадет до +15: синоптик сказала, когда в Украине начнется осенняя погода

Алёна Воронина
31 августа 2023, 16:45 обновлено 31 августа, 16:45
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В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.

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Погода в Украине в сентябре – осенняя погода будет только во второй половине сентября/ unsplash.com

Погода в Украине в сентябре 2023 года будет достаточно теплой. Однако вероятнее всего украинцев ждут температурные "волны" – тепло и прохлада будут чередоваться.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет NV. Она отметила, что в целом температура воздуха в сентябре будет на 1-2 градуса выше, чем средние многолетние значения.

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"Сентябрь ожидается преимущественно теплый, но всё равно будут "волны". Скорее всего, на характерную для сентября погоду мы будем выходить где-то уже на последнюю декаду", – сказала синоптик.

Она объяснила, что большую часть сентября погода будет колебаться из-за смены воздушных масс. Когда будут приходить холодные атмосферные фронты, возможны дожди, грозы, град и шквалы.

Также Наталья Голеня объяснила, что лето будет продолжаться до тех пор, пока средняя суточная температура будет превышать +15 градусов. А когда этот показатель упадет ниже +15 градусов, тогда можно будет говорить, что пришла осенняя погода, и лето полностью потеряло свои позиции. Синоптик отмечает, что, согласно средним расчетам за многие годы, это произойдет в 20-х числах сентября.

Кто такая Наталья Голеня

Наталья Голеня – синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Погода в Киеве в сентябре 2023
Погода в Киеве в сентябре 2023 года/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в первые дни сентября 2023 года. Избавиться от невыносимой жары удастся лишь ряду областей, во всех остальных будет продолжать свое господство сухая и жаркая погода. На часть областей налетят грозы.

Какой будет погода в Украине в сентябре 2023 года

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

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