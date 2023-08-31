Температура упадет до +15: синоптик сказала, когда в Украине начнется осенняя погода

Погода в Украине в сентябре 2023 года будет достаточно теплой. Однако вероятнее всего украинцев ждут температурные "волны" – тепло и прохлада будут чередоваться.
Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет NV. Она отметила, что в целом температура воздуха в сентябре будет на 1-2 градуса выше, чем средние многолетние значения.
"Сентябрь ожидается преимущественно теплый, но всё равно будут "волны". Скорее всего, на характерную для сентября погоду мы будем выходить где-то уже на последнюю декаду", – сказала синоптик.
Она объяснила, что большую часть сентября погода будет колебаться из-за смены воздушных масс. Когда будут приходить холодные атмосферные фронты, возможны дожди, грозы, град и шквалы.
Также Наталья Голеня объяснила, что лето будет продолжаться до тех пор, пока средняя суточная температура будет превышать +15 градусов. А когда этот показатель упадет ниже +15 градусов, тогда можно будет говорить, что пришла осенняя погода, и лето полностью потеряло свои позиции. Синоптик отмечает, что, согласно средним расчетам за многие годы, это произойдет в 20-х числах сентября.
Кто такая Наталья Голеня
Наталья Голеня – синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.
Погода в Украине
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в первые дни сентября 2023 года. Избавиться от невыносимой жары удастся лишь ряду областей, во всех остальных будет продолжать свое господство сухая и жаркая погода. На часть областей налетят грозы.
Какой будет погода в Украине в сентябре 2023 года
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.
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