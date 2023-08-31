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Лето задержится еще на 2-3 недели: какой будет погода в Украине в сентябре 2023

Анна Ярославская
31 августа 2023, 10:25 обновлено 31 августа, 10:33
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Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.
Погода, лето, подсолнечник
Погода в Украине а сентябре 2023 удивит теплом / Фото: pixaby

Календарное лето уже почти закончилось, однако летняя погода не спешит покидать Украину. Синоптики обещают украинцам очень теплый сентябрь с небольшим количеством осадков и довольно теплыми ночами.

Прогноз погоды на сентябрь 2023 от Укргидрометцентра

Первый месяц осени будет теплым и с небольшим количеством осадков. В первой декаде будет достаточно жарко. Дневная температура достигнет +33 градусов, а на юге Украины даже превысит +35.

"Осадков будет совсем мало, а тепло будет сохраняться и дальше, особенно на юге", – рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает ТСН.

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Синоптик добавил, что сентябрь 2023, скорее всего, все же будет отличаться от прошлогоднего. Уже сейчас за пределами Украины зарождаются значительные циклоны. Если они к нам придут, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой. Потом снова потеплеет, но незначительно.

Лето в Украине задержится еще на две-три недели

По обобщенному прогнозу погодных сайтов, лето в Украине продлится еще 10-12 дней, а на юге - даже дольше.

Днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и выше, а ночью температура воздуха не упадет ниже +12.

Что касается дождей, то их количество будет отличаться в зависимости от региона. Настоящие грозовые ливни пройдут только в нескольких областях.

Погода в Украине на Западе

В первой декаде сентября жители Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей будут наслаждаться летней погодой.

Дневная температура составит от 28 до 32 градусов тепла, ночная – 15-19 градусов выше нуля.

Похолодание придет внезапно. Ожидаются циклоны с дождями через день-два, а температура воздуха снизится сразу на 10-12 градусов и не превысит +22.

Погода на Севере

На Волыни, Ровенщине, Житомирщине, а также в Черниговской, Киевской и Сумской областях лето задержится до середины сентября. Днем столбики термометров покажут +28, ночью будет +13.

С 5 по 9 сентября в Черниговской и Киевской областях будет очень жарко - воздух прогреется до +32 градусов.

Во второй половине сентября погода станет осенней. Днем похолодает до +16…+20 градусов.

Дожди посетят сначала Сумскую, Киевскую и Черниговскую области, затем пойдут на Житомирщину и дальше на запад. Закончится сентябрь дождями и похолоданием до +12… +14 градусов.

Погода в Центре Украины

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях лето задержится более чем на три недели.

В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях первые 10-12 дней сентября буду жаркими, воздух прогреется до +29…+32 градусов. Осадков не ожидается.

Далее в Винницкую и Кировоградскую области с запада стремительно придет похолодание с дождями, температура упадет до +20 и ниже.

Жители Днепропетровщины будут наслаждаться теплом до 25 сентября. До октября температура воздуха в области сохранится на уровне +20 градусов.

В Черкасской и Полтавской областях весь месяц дневная температура не превысит +28 градусов и постепенно будет снижаться. Лишь последние пять дней сентября ожидаются более прохладными. Температура упадет до +16-18 градусов.

Погода на Востоке Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях лето задержится до 24-25 сентября. В первой декаде будет жарко - столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Затем почти неделю будут лить дожди. Однако даже сильные осадки не смогут значительно снизить температуру - еще десять дней она продержится в пределах +22…+24 градусов.

Ближе к октябрю дожди прекратятся и похолодает до +16-18 градусов.

Погода на Юге Украины

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму сентябрь отметится "бархатным" сезоном. Погода будет комфортной и без осадков. Лишь в Крыму первая декада будет дождливой и грозовой.

Днем столбики термометров будут подниматься до +30…+32 градусов, ночью +20…+22. В дальнейшем температура начнет плавно снижаться: 29-30 сентября уже днем во всех регионах ожидается 20-22 градуса тепла, а ночью +15…+16.

Ранее Главред писал, что в первые дни сентября грозы налетят на часть областей Украины. При этом будет жарко.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых значений.

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