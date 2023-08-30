Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Избавиться от невыносимой жары удастся лишь ряду областей, во всех остальных будет продолжать свое господство сухая и жаркая погода.

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Погода в Украине – ряд областей накроют грозы в первые дни осени/ unsplash.com

Погода в Украине в первые дни сентября 2023 совсем не будет напоминать осеннюю. Температура воздуха будет оставаться высокой, лишь кое-где столбики термометров немного опустятся.

31 августа и в первые три дня сентября в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. От жары удастся избавиться только западным регионам и двум областям на севере – там будут дожди и грозы. Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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Погода в Украине 31 августа

В четверг, 31 августа, в большей части нашего государства осадков не ожидается. Грозовые дожди возможны только в западных областях.

Ночью температура воздуха составит от +14 до +19°С, днем воздух прогреется до +28...+33°С, в западных областях ожидается от +25 до +30°С. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 31 августа/ meteoprog.com

Погода в Киеве 31 августа

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "лето все-таки отъезжает", и жара будет понемногу утихать. По ее словам, в Киеве в четверг, 31 августа, будет жарко, но без максимальных температур, которые мы видели прошлым временем. В то же время в столице стоит быть готовыми к грозе.

"В Киеве лето завтра немного проронит прощальную слезу с грозой, но не слишком щедрую – всё равно ведь через год увидимся. Еще будет в столице жарко, однако без перебора, +29 градусов. А в пятницу (1 сентября – ред.) вообще киевляне будут набирать в кувшины благословенный воздух, жара сдуется", – рассказала Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине 1 сентября

В пятницу, 1 сентября, дожди снова накроют западные области Украины, также они возможны днем местами в Черниговской и Киевской областях. Во всех остальных регионах преимущественно будет сухо.

Согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура воздуха ночью будет в пределах от +15 до +20°С, днем в западных областях столбики термометров покажут от +23 до +28°С, на остальной части страны потеплеет до +29...+ 34°С. Ветер будет юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 1 сентября/ meteoprog.com

Погода в Украине 2-3 сентября

В субботу и воскресенье, 2-3 сентября, на западе Украины погода испортится еще больше. Периодически в западных областях будут кратковременные дожди с грозами. Во всех остальных регионах осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах от +13 до +18°С, днем столбики термометров поднимутся до +28...+ 33°С, в западных областях будет +22...+ 27°С. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 2 сентября/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом - снова жара. Погода в Украине на короткий промежуток времени станет прохладнее, но после этого в части областей снова ударит температура до +36 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю с 28 августа по 3 сентября. Сохранятся жаркие температуры воздуха. Сухая погода будет преобладать в большинстве областей, и только на Западе и кое-где на севере нашего государства стоит ожидать дождей с грозами.

Какой будет погода в Украине в сентябре 2023 года

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

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