УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Алёна Воронина
30 августа 2023, 16:52 обновлено 30 августа, 16:55
528
Избавиться от невыносимой жары удастся лишь ряду областей, во всех остальных будет продолжать свое господство сухая и жаркая погода.

Погода, природа, молния
Погода в Украине – ряд областей накроют грозы в первые дни осени/ unsplash.com

Погода в Украине в первые дни сентября 2023 совсем не будет напоминать осеннюю. Температура воздуха будет оставаться высокой, лишь кое-где столбики термометров немного опустятся.

31 августа и в первые три дня сентября в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. От жары удастся избавиться только западным регионам и двум областям на севере – там будут дожди и грозы. Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

видео дня

Погода в Украине 31 августа

В четверг, 31 августа, в большей части нашего государства осадков не ожидается. Грозовые дожди возможны только в западных областях.

Ночью температура воздуха составит от +14 до +19°С, днем воздух прогреется до +28...+33°С, в западных областях ожидается от +25 до +30°С. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 31 августа
Погода в Украине 31 августа/ meteoprog.com

Погода в Киеве 31 августа

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "лето все-таки отъезжает", и жара будет понемногу утихать. По ее словам, в Киеве в четверг, 31 августа, будет жарко, но без максимальных температур, которые мы видели прошлым временем. В то же время в столице стоит быть готовыми к грозе.

"В Киеве лето завтра немного проронит прощальную слезу с грозой, но не слишком щедрую – всё равно ведь через год увидимся. Еще будет в столице жарко, однако без перебора, +29 градусов. А в пятницу (1 сентября – ред.) вообще киевляне будут набирать в кувшины благословенный воздух, жара сдуется", – рассказала Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине 1 сентября

В пятницу, 1 сентября, дожди снова накроют западные области Украины, также они возможны днем местами в Черниговской и Киевской областях. Во всех остальных регионах преимущественно будет сухо.

Согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура воздуха ночью будет в пределах от +15 до +20°С, днем в западных областях столбики термометров покажут от +23 до +28°С, на остальной части страны потеплеет до +29...+ 34°С. Ветер будет юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 1 сентября
Погода в Украине 1 сентября/ meteoprog.com

Погода в Украине 2-3 сентября

В субботу и воскресенье, 2-3 сентября, на западе Украины погода испортится еще больше. Периодически в западных областях будут кратковременные дожди с грозами. Во всех остальных регионах осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах от +13 до +18°С, днем столбики термометров поднимутся до +28...+ 33°С, в западных областях будет +22...+ 27°С. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 2 сентября
Погода в Украине 2 сентября/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом - снова жара. Погода в Украине на короткий промежуток времени станет прохладнее, но после этого в части областей снова ударит температура до +36 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю с 28 августа по 3 сентября. Сохранятся жаркие температуры воздуха. Сухая погода будет преобладать в большинстве областей, и только на Западе и кое-где на севере нашего государства стоит ожидать дождей с грозами.

Какой будет погода в Украине в сентябре 2023 года

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на неделю погода завтра
Реклама

Главное за день

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

16:52 Синоптик
В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

16:26 Украина
Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:10 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:27

Убьет машину капитально или пронесет: что будет, если 10 лет не менять антифриз

17:24

Работал на моего отца: Бритни Спирс подозревает своего бывшего мужа

17:14

Вкусно и полезно: необычные заготовки груш на зиму

17:11

Больше не блондинка: Леся Никитюк показала неожиданное преображениеВидео

16:59

Районы-Канары: у певца-путиниста Ромы "Зверя" нашли виллу на тропических островах

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
16:52

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

16:26

В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

16:12

Крайне нужны в войсках: офицер пояснил, кого будут призывать в ВСУ в сентябре

16:11

Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

Реклама
16:10

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:09

Виталий Портников. Самолеты пылают в ПсковеВидеоблоги

15:26

ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

15:13

Как наладить режим дня школьника: лучшие советы перед началом учебного года

14:55

Невероятная оптическая иллюзия: лишь немногие увидят слово "лиса" за 5 секунд

14:48

Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

14:32

Не ведись на провокацию: топ-фраз манипулятора, после которых нужно бежать

14:28

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провалмнение

14:23

Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

14:06

Какой самый красивый знак зодиака: 3 суперхаризматичные женщины по гороскопу

13:42

Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

Реклама
13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Повалий на Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

Реклама
10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять