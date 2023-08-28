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Загадка не для слабонервных: нужно найти страшную куклу на картинке

Алёна Воронина
28 августа 2023, 18:50 обновлено 28 августа, 18:50
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Ужасающая игрушка спрятана в заброшенном доме и наблюдает из своего тайника. Есть всего 12 секунд, чтобы ее найти.
Оптическая иллюстрация, кукла
Нужно найти страшную куклу на картинке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash

Новая загадка заставит кровь остыть в жилах, ведь нужно будет искать утерянный предмет в старом заброшенном доме. В комнате, обставленной покрытой пылью мебелью, надо найти страшную куклу, наблюдающую из тайника.

На выполнение задания дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому, когда начнете разгадывать загадку, придется не отвлекаться ни на что другое, чтобы успеть уложиться в это время.

На картинке мы видим комнату, в которой, очевидно, очень давно не ступала нога человека. В помещении много мебели, но вся она покрыта толстым слоем пыли. Кое-какая мебель поломана, а дверца на стенке покрылась крупными белыми пятнами. На полу собралось много пыли и мусора.

видео дня

Стол в комнате покрыт скатертью светло-фиолетового цвета, и это единственная яркая вещь во всем помещении.

Где-то в этом ужасающем интерьере спряталась кукла, которая может напугать. С первого взгляда ее невозможно заметить – придется постараться, чтобы ее найти.

Попробуйте разгадать эту загадку и уложиться в предложенное время. Однако не стоит расстраиваться, если вдруг 12 секунд было маловато для поиска куклы. Просто продолжайте поиски и проверьте, за сколько времени сможете разгадать загадку.

Оптическая иллюзия
Нужно найти страшную куклу на картинке за 12 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти куклу, даем небольшую подсказку – обратите внимание на полку в шкафу с левого края.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Кукла спрятана в шкафу/ fresherslive

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно найти "невидимую" сойку в горах. Прекрасный горный пейзаж спрятал в себе практически "невидимую" птичку, и найти ее смогут лишь самые внимательные.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии чрезвычайно сложного уровня, в которой нужно разглядеть лягушку на картинке. Не каждому удастся выполнить эту задачу, еще и уложиться в 15 секунд.

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