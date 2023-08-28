Загадка не для слабонервных: нужно найти страшную куклу на картинке

Новая загадка заставит кровь остыть в жилах, ведь нужно будет искать утерянный предмет в старом заброшенном доме. В комнате, обставленной покрытой пылью мебелью, надо найти страшную куклу, наблюдающую из тайника.
На выполнение задания дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому, когда начнете разгадывать загадку, придется не отвлекаться ни на что другое, чтобы успеть уложиться в это время.
На картинке мы видим комнату, в которой, очевидно, очень давно не ступала нога человека. В помещении много мебели, но вся она покрыта толстым слоем пыли. Кое-какая мебель поломана, а дверца на стенке покрылась крупными белыми пятнами. На полу собралось много пыли и мусора.
Стол в комнате покрыт скатертью светло-фиолетового цвета, и это единственная яркая вещь во всем помещении.
Где-то в этом ужасающем интерьере спряталась кукла, которая может напугать. С первого взгляда ее невозможно заметить – придется постараться, чтобы ее найти.
Попробуйте разгадать эту загадку и уложиться в предложенное время. Однако не стоит расстраиваться, если вдруг 12 секунд было маловато для поиска куклы. Просто продолжайте поиски и проверьте, за сколько времени сможете разгадать загадку.
Если вам не удается найти куклу, даем небольшую подсказку – обратите внимание на полку в шкафу с левого края.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно найти "невидимую" сойку в горах. Прекрасный горный пейзаж спрятал в себе практически "невидимую" птичку, и найти ее смогут лишь самые внимательные.
Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии чрезвычайно сложного уровня, в которой нужно разглядеть лягушку на картинке. Не каждому удастся выполнить эту задачу, еще и уложиться в 15 секунд.
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