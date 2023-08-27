Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти "невидимую" бабочку

Бабочка спряталась среди горного пейзажа, который завораживает взгляд. Лишь единицы смогут ее найти всего за 9 секунд.

https://glavred.info/life/chrezvychayno-slozhnaya-opticheskaya-illyuziya-nuzhno-nayti-nevidimuyu-babochku-10496221.html Ссылка скопирована

Нужно найти "невидимую" бабочку за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash, fresherslive

Уровень вашей наблюдательности проверить очень просто – стоит лишь попробовать решить одну из сложных головоломок или разглядеть правильный ответ в оптической иллюзии. Как раз следующая оптическая иллюзия будет идеальной, если вы хотите проверить себя, ведь заметить разгадку смогут лишь самые внимательные. В этой загадке предлагается найти бабочку на картине с пейзажем, завораживающим взгляд.

На разгадывание загадки дается всего 9 секунд, что делает задачу еще более сложной, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим волшебный горный пейзаж. На переднем плане среди травяного ковра растет большое количество ярких цветов и дерево. На заднем плане наше внимание привлекают заснеженные высокие горы, частично закрытые облаками.

видео дня

Где-то среди этой красивой природы спряталась бабочка, ставшая практически "невидимой" среди горных вершин. Попробуйте проверить, удастся ли вам ее найти.

Уложиться в предложенные 9 секунд сможет не каждый, ведь задача действительно сложная. Но стоит попробовать посоревноваться со временем.

Если же вам не удается разгадать загадку за такой короткий промежуток времени, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на потраченное время.

Когда найдете бабочку, можете предложить загадку своим родным и друзьям, чтобы они тоже попытались проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти "невидимую" бабочку за 9 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти бабочку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на дерево. Не замечаете на нем ничего странного?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Бабочка спряталась на дереве/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти "невидимую" сойку в горах. Прекрасный горный пейзаж спрятал в себе практически "невидимую" птичку, и найти ее смогут лишь самые внимательные.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии чрезвычайно сложного уровня, в которой нужно разглядеть лягушку на картинке. Не каждому удастся выполнить эту задачу, еще и уложиться в 15 секунд.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.