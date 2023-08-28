Как правильно – "пішли в кіно" или "ходімо": языковед указал на распространенную ошибку

Такая ошибка очень часто встречается в речи. Но на самом деле, призывая человека что-то сделать, стоит использовать другое слово вместо "пішли".

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Авраменко объяснил, как правильно говорить – "пішли в кіно" или "ходімо"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто в речи друзей или знакомых можно услышать слово "пішли" в то время, когда они зовут кого-то пойти куда-то с ними. При этом многие даже не догадываются, что использовать это слово именно с такой целью – неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему и таком контексте неправильно употреблять слово "пішли" и как его заменить.

"Если вы куда-то кого-то зовете, то неправильно делать это словом "пішли". Нужно говорить не "пішли", а "ходімо", – отметил языковед.

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Он объяснил, что "пошли" – это форма прошедшего времени. Это слово отвечает на вопрос "що зробилии?", так же, как и слова "зрізали", "подивилися", "зайшли". Эти формы обозначают действие, которое уже произошло.

"А побуждая к действию, надо использовать повелительный способ глагола с окончаниями "-мо": "ріжмо", "зріжмо", "подивімося", "зайдімо", "ходімо", "робімо", "знаймо", "читаймо", "будьмо". Поэтому побудить кого-то к действию надо словом "ходімо", – подчеркнул Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, что на самом деле означает слово "наразі". Не всем известно, какое значение на самом деле прячет в себе это довольно распространенное слово.

Также ранее языковед рассказал почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно. Суржик преследует нас очень часто, но не все знают, какими украинскими словами нужно заменить такие слова.

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