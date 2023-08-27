Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

Только в ряде областей нашей страны в следующие 7 дней будет дождливая погода, что принесет долгожданную прохладу. Во всех остальных регионах будет жарко.

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Погода в Украине на неделю – везде будет жара, но в части областей будут грозы/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю с 28 августа по 3 сентября будет сохранять жаркие температуры воздуха. Сухая погода будет преобладать в большинстве областей, и только на Западе и кое-где на севере нашего государства стоит ожидать дождей с грозами.

Вместе с дождями к жителям западных областей придет долгожданный более прохладный уровень температуры воздуха. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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Погода в Украине 28 августа

Погода в понедельник, 28 августа, будет преимущественно сухой. Не предвидится существенных осадков. Локальные грозовые дожди будут лишь днем местами в западных областях.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +18...+ 23°С, днем +30...+ 35°С, в центральных, южных и Винницкой областях +33...+ 38°С.

Погода в Украине 29 августа

Во вторник, 29 августа, кратковременные грозовые дожди будут лишь местами в западных областях, а также в северных. Во всех остальных регионах осадков не ожидается.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +18. ..+ 23°С, в восточных и северных областях +13...+18°С. Днем максимальная температура достигнет+28...+33°С, в центральных, южных, Киевской области, а также в западном регионе+33... + 38°С.

Погода в Украине 30 августа

Небольшие кратковременные дожди с грозами в среду, 30 августа, пройдут ночью в западных и северных областях. Днем на западе нашего государства ожидаются грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15-20 м/с. В остальных регионах без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20°С, на севере левобережья +11...+16°С. Днем максимальная температура составит +27...+32°С, в западных и Киевской областях местами до +35°С.

Погода в Украине 31 августа

В четверг, 31 августа, в Украине существенных осадков не предвидится. Дожди могут быть только на западе государства, кое-где в западных областях будут грозы.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19°С, днем +28...+33°С, в западных областях +25...+30°С.

Погода в Украине 1 сентября

В пятницу, 1 сентября, неустойчивая с осадками погода сохранится в западных областях. Днем также местами возможны осадки в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории Украины преимущественно сухо.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15. ..+20°С, днем в западных областях +23...+28°С, на остальной части страны + 29...+34°С.

Погода в Украине 2 и 3 сентября

В субботу, 2 сентября, как и в воскресенье, 3 сентября, малоподвижный атмосферный фронт испортит погоду в западных областях. Там периодически будут кратковременные грозовые дожди. Во всех остальных областях осадков не предвидится.

Ветер восточный/ северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18°С, днем +28...+33°С, в западных областях +22...+27°С.

Также синоптик предупредил, что из-за жаркой погоды в большинстве областей будет сохраняться самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс).

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что Украину накроет еще одна волна адских температур, и кое-где температура будет подниматься даже до максимального уровня – почти до +40. Жарче всего будет в течение трех дней в конце августа.

Какой будет погода в Украине осенью 2023 года

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

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