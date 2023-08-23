Жара рванет до +40: Украину накроет еще одна волна адских температур

Самая высокая температура воздуха будет наблюдаться в течение трех дней в конце августа.

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Погода в Украине – наше государство накроет еще одна волна адских температур +40/ Unsplash

Погода в Украине в последнее время дразнится с нами постоянным повышением температуры воздуха. И хоть в ближайшие дни синоптики обещают относительную прохладу, это не значит, что лето сдало свои позиции. До конца августа украинцев ждет еще одна волна невероятной жары.

Температура начнет постепенно подниматься с 26 августа, но пик жары наступит 28-30 августа. В некоторых регионах столбики термометра будут подниматься до отметки около +40 градусов. Таким прогнозом поделился украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф".

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По его словам, в ближайшие дни в наше государство ворвется масса свежего воздуха со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова. Из-за этого средний показатель температуры воздуха снизится на несколько градусов.

Однако уже незадолго после этого температура снова начнет расти. Показатели будут становиться выше с субботы, 26 августа. До самой высокой ожидаемой отметки столбики термометров доберутся со следующего понедельника по среду – с 28 по 30 августа.

В названный период времени температура воздуха будет держаться в среднем на уровне 30-35 градусов днем и 17-22 градуса ночью. Но в южных регионах днем температура может подняться и до 38 градусов, отмечает синоптик.

"Очередная волна жары может способствовать дальнейшему усилению засухи, а также повышению уровня пожарной опасности в некоторых областях", – подчеркнул Кибальчич.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в Украине на День флага и День Независимости будет сохранять жаркие температуры. Однако 24 августа на территорию нашего государства надвинутся дожди. Но выпадут они не во всех областях, а лишь на западе страны.

Также синоптик рассказал, когда ждать снижения температуры в Украине. Синоптик отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".

Напомним, мы рассказывали о погоде в Украине на неделю с 21 по 27 августа. Жаркая погода будет сохранять свои позиции в начале недели, но дальше столбики термометров поползут вниз. Стоит быть готовыми к осадкам.

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