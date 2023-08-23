"ВИпадок" чи "випАдок", "зрУчний" чи "зручнИй": Авраменко растолковал ошибку

Вокруг слова "випадок" постоянно идут дискуссии, какое же правильное у него ударение. А вот об ударении слова "зручний" многие даже не догадываются.

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Авраменко растолковал распространенную ошибку в подчеркивании популярных слов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто мы можем слышать, как люди вокруг нас используют слово "випадок" и неправильно ставят в нем ударение. Не все догадываются, где именно в этом слове нужно ставить ударение.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и дал ответ не этот важный вопрос. Также он назвал еще два слова, в которых мы часто делаем ошибки в ударении.

"Сегодня поговорим о словах, которые часто неправильно подчеркивают. Например, "вИпадок" или "випАдок"? Запомните, "вИпадок" – ударение падает на первый слог. Как в словах "вИсновок", "вИняток", по аналогии и "вИпадок", – объяснил языковед.

Также он отметил, что часто украинцы неправильно ставят ударение на слове "зручний", ставя в нем ударение на букву "и".

"Второе слово – "зрУчний". Много лет слышал, как в киевском метрополитене говорят: "Метро – швидкий та "зручнИй" вид транспорту". Нет, не "зручнИй", а "зрУчний". Конечно, когда пассажир едва ли не ежедневно слышит это слово в метро, он настолько к нему привыкает, что слово "зрУчний" для него звучит якобы неправильно. И пусть бы это говорил дежурный по станции, так нет же – опытный диктор", – отметил Авраменко.

Он назвал еще одно слово, в котором часто делают ошибку при ударе – "черговий". Языковед отметил, что в этом слове правильно ставить ударение на букву "и" – "черговИй".

"Запомните, в любом значении только "черговИй", а не "чергОвий". Вообще, украинские словари не знают слова "чергОвий". Итак, запоминаем – "вИпадок", "зрУчний", "черговИй".. И такое наголошування – никакая не выходка моды. Такое ударение эти слова имели 100 лет назад, еще в словаре Гринченко, и в советские времена, и в современных словарях", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "вИпадок" или "випАдок":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить – "їхати в авто" или "в авті". В то же время мы нередко неправильно употребляем слово "пальто", ведь не все знают, на самом ли деле можно его отменять.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, что на самом деле означает "козел відпущення". Не все точно знают, что означает словосочетание "козел відпущення" и его синоним "цап-відбувайло".

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