Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости

Температура воздуха будет еще жаркой, но некоторые области на праздники могут заливать дожди.

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Погода в Украине 23 и 24 августа будет жаркой, но в День Независимости кое-где выпадут дожди/ Unsplash

Погода в Украине в День Государственного Флага, 23 августа, будет сохранять жаркие температуры. Однако уже на следующий день на территорию нашего государства надвинутся дожди. Но выпадут они не во всех областях, а лишь на западе страны.

Таким прогнозом на два праздничных дня поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что температура воздуха днем завтра, 23 августа, будет держаться еще около +30, а кое-где даже выше.

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"День Государственного Флага Украины будет с отличной погодой. Преимущественно ясная погода с синим небом и желтыми красивенными цветами позднего лета", – отметила синоптик.

По ее словам, дожди с грозами вероятны в День Независимости Украины, 24-го августа, только в западной части государства.

"Температура воздуха +24+29, на юге и востоке плюс местами в центре +28+32 градуса. В Киеве завтра без осадков, +28 градусов", – сообщила Диденко.

Погода в Киеве на 7 дней/ meteoprog

Погода в Украине

Раньше синоптик рассказал, когда ждать снижения температуры в Украине. Синоптик отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".

Также ранее мы рассказывали о погоде в Украине на неделю с 21 по 27 августа. Жаркая погода будет сохранять свои позиции в начале недели, но дальше столбики термометров поползут вниз. Стоит быть готовыми к осадкам.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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