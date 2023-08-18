'Будет +45 градусов': синоптик предупредила о резком росте температуры в Украине

Температурные рекорды уже не редкость в нашем государстве. Но есть вероятность, что скоро украинцам придется на себе ощущать жару от +40 до +45 градусов.

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Погода в Украине – синоптик предупредила о резком росте температуры в Украине/ Unsplash

Погода в Украине уже не раз удивляла своими температурными рекордами. Но тенденция, которая сейчас наблюдается в Украине и в целом в Европе, может со временем привести к тому, что температура воздуха в нашем государстве будет подниматься до показателей от +40 до +45 градусов.

Случаи таких высоких температур воздуха уже фиксировали в ряде стран мира, в частности, в Италии, Греции и Китае. Об этом рассказала кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргми ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в интервью Главреду.

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"В этом году, как и в последние годы, мы всё чаще слышим о температурных рекордах. Июль 2023 года на планете стал самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. В июле в Италии и Греции температура воздуха достигала 47-48 градусов Цельсия, в Китае превысила 52 градуса", – сказала климатолог.

Она отметила, что такие температуры стали возможными только благодаря деятельности человека. Как свидетельствуют данные Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, экстремальные температуры, фиксировавшиеся в последнее десятилетие, невозможны лишь благодаря физико-географическим факторам. На увеличение жары в значительной степени влияет деятельность человека.

В то же время Балабух отметила, что увеличение температуры воздуха до 40-45 градусов Цельсия на территории Украины вполне возможно.

"Мы уже видели, что на протяжении последних лет в умеренных широтах северного полушария, на широте Харькова уже наблюдалась температура воздуха выше 45 градусов. Поэтому нельзя исключать, что, при определенных синоптических условиях, температура воздуха в Украине также может существенно превысить 40 градусов", – отметила климатолог.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Ранее синоптики рассказывали, что погода в Украине будет адской ко Дню Независимости. Лишь несколько областей Украины в ближайшие дни накроют дожди и грозы, в других регионах будет сухо и жарко, температура воздуха будет около +30.

Погода в Украине на осень-2023

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института рассказала, какой будет погода осенью 2023.Даже в октябре и ноябре средняя температура будет выше нормы. А похолодание принесет туманы, морось и заморозки.

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