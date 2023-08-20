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Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

Алёна Воронина
20 августа 2023, 13:20 обновлено 20 августа, 13:23
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Жаркая погода будет сохранять свои позиции в начале недели, но дальше столбики термометров поползут вниз. Стоит быть готовыми к осадкам.

Дождь, молния, погода, природа
Погода в Украине на неделю – будут дожди и температура пойдет на спад/ Unsplash

Погода в Украине на неделю с 21 по 27 августа станет немного прохладнее после сильной жары. Осадки местами будут в течение недели, но больше всего дождей стоит ожидать в конце недели и в выходные.

Такой прогноз на неделю дал синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog. Он отмечает, что хоть погода еще будет немного жаркой, ближе к концу недели она уже будет становиться прохладнее.

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По словам синоптика, в начале недели жаркая погода еще не будет сдавать свои позиции. Но постепенно день за днем начиная с западных и северных областей начнет приходить свежая и прохладная погода.

"Поэтому со вторника (22 августа – ред.) температурный фон в Украине начнет постепенно снижаться и уже во второй половине недели достигнет средних многолетних значений", – отметил синоптик.

Он добавил, что в течение недели очень большого количества осадков не будет, но ближе к выходным синоптическая ситуация изменится и появятся условия для выпадения дождей, но за исключением южных и восточных регионов.

Погода в Украине 21 августа

В понедельник, 21 августа, выпадут небольшие кратковременные грозовые дожди. Осадки стоит ожидать в северных, восточных областях, а днем также на Полесье. В других регионах нашего государства существенных осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно северо-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем +28...+33 °С, в южных и местами центральных областях +33...+38 °С.

Погода в Украине 21 августа
Погода в Украине 21 августа/ meteo.gov.ua

Погода в Украине 22 августа

Во вторник, 22 августа, будут небольшие дожди, а кое-где даже с грозами на севере Левобережья. На остальной территории нашего государства осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбик термометра ночью будет колебаться в диапазоне +16...+21 °С, днем +25...+30 °С. В северной части ночью +12. ..+17 °С, днем + 22...+27 °С. На юге сохранится жаркая погода, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +32...+37 °С.

Погода в Украине 21 августа
Погода в Украине 22 августа/ meteo.gov.ua

Погода в Украине 23 августа

В среду, 23 августа, солнечная и сухая погода будет удерживать свои позиции на большей части территории нашего государства. Кратковременные грозовые дожди будут только днем в Карпатах и на Прикарпатье.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +25...+30 °С. В южной половине ночью +17...+ 22 °С, днем +29...+ 34 °С.

Погода в Украине 23 августа
Погода в Украине 23 августа/ meteo.gov.ua

Погода в Украине 24 августа

Осадков не стоит ожидать в День Независимости Украины, 24 августа. Четверг пройдет почти везде без осадков, лишь днем на севере левобережья кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер удержится северо-западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +27...+32 °С, на юге до +35 °С.

Погода в Украине 24 августа
Погода в Украине 24 августа/ meteo.gov.ua

Погода в Украине 25 августа

Переменная облачность без осадков накроет Украину в пятницу, 25 августа.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +20...+25 °С; в южной половине ночью +15...+20 °С, днем +27...+32 °С.

Погода в Украине на выходные 26-27 августа

Погода в Украине 26 августа

В субботу, 26 августа, на правобережье страны стоит быть готовыми к дождям с грозами, местами даже будет накрывать град и будут шквалы 15-20 м/с.

На левобережье под воздействием поля повышенного давления осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем в южных и западных областях +30...+35 °С, на остальной территории +23...+28 °С.

Погода в Украине 27 августа

В воскресенье, 27 августа, в большинстве областей будет неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры. Сухо будет только в южных и восточных регионах. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +29...+34 °С, в западных областях +20...+25 °С.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Киеве на неделю/ meteoprog

Какой будет погода в Украине осенью 2023 года

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института рассказала, какой будет погода осенью 2023.Даже в октябре и ноябре средняя температура будет выше нормы. А похолодание принесет туманы, морось и заморозки.

Напомним, синоптик предупредила о резком росте температуры в Украине. Температурные рекорды уже не редкость в нашем государстве. Но есть вероятность, что скоро украинцам придется на себе ощущать жару от +40 до +45 градусов.

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