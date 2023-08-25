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В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

Алёна Воронина
25 августа 2023, 13:38 обновлено 25 августа, 13:40
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Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в такой же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

Погода, природа, осень, осенний лес
Погода в Украине на сентябрь 2023 – будет тепло, но кое-где будут заморозки/ Unsplash

Погода в Украине в сентябре 2023 года будет относительно теплой. Средняя температура воздуха в нашем государстве будет выше, чем в этот же период в прошлые годы. Столбики термометра в среднем будут держаться на уровне 15-19 градусов тепла, а в Карпатах этот показатель составит 12-13 градусов, что на 1-2 градусов выше нормы.

Об этом свидетельствует прогноз на сентябрь, размещенный на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что ожидается месячное количество осадков на уровне 34-70 мм, в Карпатах местами 87-100 мм. Такие цифры находятся в пределах нормы.

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В Укргидрометцентре со ссылкой на данные многолетних наблюдений отмечают, что в сентябре средняя месячная температура составит 13-17 градусов. В южной части нашего государства столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов, в горных районах температура составит 9-15 градусов.

Абсолютный максимум температуры может составлять 33-38,8 градусов, в горных районах местами 24-32 градуса.

При этом абсолютный минимум температуры может составлять 1-8 градусов мороза. На юге Херсонской и Запорожской областей местами столбик термометра может показывать 0-1 градусов тепла, в Крыму 1-5,5 градусов тепла.

В сентябре кое-где возможны заморозки.

"Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах, на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской – в первой декаде", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Среднее месячное количество осадков составит 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, в Карпатах до 130 мм.

Погода в Киеве на сентябрь 2023
Погода в Киеве в сентябре 2023 года (прогноз погоды рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что под конец августа Украину накроет еще одна волна адских температур. Самая высокая температура воздуха будет наблюдаться в течение трех дней в конце августа. Пик жары наступит 28-30 августа.

Также синоптик рассказал, когда ждать снижения температуры в Украине. Синоптик отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое снижение температуры".

Напомним, мы рассказывали о погоде в Украине на неделю с 21 по 27 августа. Жаркая погода будет сохранять свои позиции в начале недели, но дальше столбики термометров поползут вниз. Стоит быть готовыми к осадкам.

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