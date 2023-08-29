В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

Погода в Украине на короткий промежуток времени станет прохладнее, но после этого в части областей снова ударит температура до +36 градусов.

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Погода в Украине – на 2-3 дня похолодает, а потом снова ударит жара/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни станет относительно прохладнее. Жара немного спадет, но не надолго. Прохлада будет держаться всего 2-3 дня, а потом вернутся температуры воздуха свыше +30 градусов, а кое-где даже до +36.

Температура воздуха сначала начнет снижаться в западных областях, а затем –в остальных регионах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет "РБК-Украина".

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"В западных областях уже 30-31 августа пройдет атмосферный фронт, остальной территории – 1-2 сентября. Восток и северо-восток – там мало изменений будет", – рассказала синоптик.

Но прохладный воздух продержится лишь в течение 2-3 дней, а затем температура будет повышаться, хотя и не везде до таких критических значений, как сейчас. В большинстве областей будет около +30 градусов, на юге и востоке +35...+36 градусов.

По словам синоптика, новое повышение температуры возможно 4-7 сентября.

Также Наталья Голеня рассказала, что в понедельник, 28 августа, дневные максимумы температуры воздуха во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения. Так, много где было зафиксировано превышение на 1-5 градусов.

Во вторник, 29 августа, температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам этого дня, отметила синоптик. Но уже завтра синоптическая ситуация будет меняться, начиная с запада нашего государства.

Также синоптик предупредила, что похолодание принесет дожди, которые кое-где будут переходить в ливневые дожди и град. Также ожидается шквалистый ветер.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю с 28 августа по 3 сентября. Сохранятся жаркие температуры воздуха. Сухая погода будет преобладать в большинстве областей, и только на Западе и кое-где на севере нашего государства стоит ожидать дождей с грозами.

Какой будет погода в Украине осенью 2023 года

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на сентябрь 2023. Средняя температура воздуха в целом будет выше, чем в тот же период в прошлые годы. Но кое-где столбик термометра будет опускаться до минусовых температур.

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