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Почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору": ответ Авраменко

Алёна Воронина
30 августа 2023, 19:12 обновлено 30 августа, 19:13
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Такие фразы содержат лишнее слово, что делает из выражения "масло масляное". По этой же причине нельзя говорить "кожна хвилина часу" и "вільна вакансія".
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору"/ коллаж Главред, фото: скрин

Ряд фраз, которые привыкли употреблять в речи многие украинцы, на самом деле неправильные по своему построению. Так, нельзя говорить "зустрінемося в травні місяці", "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что с этими выражениями не так и как их правильно говорить.

Среди фраз, которые мы неправильно употребляем, языковед назвал словосочетание "основний пріоритет". Он отметил, что "пріоритет" – это и так что-то основное, поэтому не стоит добавлять к нему еще и слово "основний".

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"Это то же самое, что сказать "підніматися вверх". Ну, неужели можно подниматься вниз? Конечно же, слово "вверх" здесь лишнее", – объяснил Авраменко.

Он отметил, что таких лишних слов в нашей речи много. Например, не стоит добавлять слово "місяць", когда мы называем какой-то из двенадцати месяцев года.

"Вот таких лишних слов вокруг нас – пруд пруди. "Зустрінемося в травні місяці". Ну, зачем тот "місяць", если и так понятно, что май – это весенний месяц, и другого значения это слово не имеет. Поэтому и нет нужды уточнять, что май – это месяц года. Итак, правильно сказать "ми зустрінемося в травні", – объяснил языковед.

Авраменко назвал еще несколько соединений слов, которые можно назвать "маслом масляным". Среди них – "зігнути ноги в колінах", "кожна хвилина часу", "прейскурант цін" и "вільна вакансія".

"Зігнути ноги в колінах". Ну, неужели ноги можно еще в чем-то согнуть? Или "кожна хвилина часу". Отнюдь здесь не нужно воспоминание о времени. А еще – "прейскурант цін", "вільна вакансія". Нет, просто "прейскурант", "вакансія". Потому что "прейскурант" – это перечень цен, а "вакансія" – свободное рабочее место", – объяснил он.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему кошки и собаки – не "домашні тварини". "Домашніми" могут быть тапочки или дела, но не животные, подчеркивает языковед.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно - "пішли в кіно" или "ходімо". Такая ошибка очень часто встречается в речи. Но на самом деле при призыве к человеку что-то сделать стоит использовать другое слово вместо "пішли".

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