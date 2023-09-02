Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

Температура воздуха в Украине повысится до 29 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине 3 сентября / фото: pexels

Погода в Украине будет достаточно теплой. Страну накрыло первое "бабье лето". Об этом заявила синоптик Наталка Диденко.

Ожидается, что "бабье лето" продлится ориентировочно до 11 сентября.

"3-го сентября температура воздуха ожидается +22...+26 градусов. Немного будет держать за руку лето восточная часть, порой до +29 градусов", - говорится в сообщении.

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В Карпатах будет прохладно. Там будут сильные ливни, местами ожидаются грозы. Осадки прогнозируют также на территории Житомирской, Винницкой областей и части Киевской области.

На территории остальных областей будет сухо.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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