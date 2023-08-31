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Ворвется настоящий шторм: в Украине ударят грозовые дожди с градом

Ангелина Подвысоцкая
31 августа 2023, 19:27 обновлено 31 августа, 19:27
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Во многих областях синоптики объявили І уровень опасности.
Ворвется настоящий шторм: в Украине ударят грозовые дожди с градом
Прогноз погоды в Украине 1 сентября / Фото pixabay.com

Погода в Украине 1 сентября будет дождливая. Синоптики прогнозируют переменную облачность. В большинстве областей будет гроза, сильный ветер и град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности. Также в некоторых областях прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет преобладать во всех областях кроме западных, Запорожской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей.

погода 1 сентября
Прогноз погоды в Украине 1 сентября / фото: ventusky

Погода на 1 сентября

В Украине 1 сентября будет переменная облачность. Ночью в южных, центральных и большинстве северных областях будут кратковременные дожди с грозами. Сухо будет только в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В центральных и южных областях будет град и сильный ветер скоростью 15-20 м/с.

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"Температура ночью в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в южной части до 23°; днем 21-26°, на юге и востоке страны 27-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°", - говорится в сообщении.

погода 1 сентября
Прогноз погоды в Украине 1 сентября / фото: meteoprog

Погода 1 сентября в Киеве

В Киеве 1 сентября будет переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой, а днем осадков не будет. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 21-26°; в Киеве ночью 17-19°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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