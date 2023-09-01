Дожди и грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине на выходные

Погода в Украине в выходные 2 и 3 сентября 2023 года будет преимущественно солнечной и без осадков в большинстве областей. Но западные регионы накроют дожди, а кое – где грозы. Также осадки могут быть на востоке страны ночью в субботу, 2 сентября.
Температурный фон будет близким к климатической норме, только на юге нашего государства он будет выше нормы на 1-3°С. Таким прогнозом на выходные поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.
Также он отметил, что в лесах большинства областей сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности (5 класс).
Погода в Украине 2 сентября
В субботу, 2 сентября, в западных областях будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а вот утром и днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Также будет туман в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17°С, днем от +20 до +25°С, на Закарпатье до +27°С.
В северных областях в субботу будет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, а днем от +21 до +26°С.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит от +13 до +18°С, днем от +23 до +28°С.
В южной половине Украины и в Крыму будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +15 до +20°С, на побережьях морей до +22°С; днем от +25 до +30°С.
В восточных областях ночью пройдет кратковременный дождь с грозой, днем осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.
Погода в Украине 3 сентября
В воскресенье, 3 сентября, дожди будут лить в западных областях. Ночью осадки будут в районе Карпат и Прикарпатья, а днем накроют уже большинство областей региона. Местами они будут очень внушительные, а кое-где стоит быть готовыми к грозам. Ветер будет западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°С, днем от +18 до +23°С. В Карпатах в течение суток от +10 до +15°С.
На севере нашего государства будет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15°С, днем от +22 до +27°С.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах от +12 до +17°С, днем от +23 до +28°С.
На юге Украины будет малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +25 до +30°С.
В восточных областях малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15°С, днем от +22 до +27°С.
Погода в Украине
Раньше синоптик сказала, когда в Украине начнется осенняя погода. В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.
Также ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в первые дни сентября 2023 года. Избавиться от невыносимой жары удастся лишь ряду областей, во всех остальных будет продолжать свое господство сухая и жаркая погода. На часть областей налетят грозы.
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