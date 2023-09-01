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Что значит "скривитися як середа на п’ятницю": Авраменко удивил ответом

Алёна Воронина
1 сентября 2023, 13:23 обновлено 1 сентября, 13:23
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История этого фразеологизма восходит к древности и связана с религиозными верованиями и постом.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, что значит "скривитися як середа на п’ятницю"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Выражение "скривитися як середа на п’ятницю" довольно часто встречается в речи. Но правильно ли мы понимаем, что же оно на самом деле означает?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает это выражение и как именно оно образовалось.

"Сегодня расскажу вам историю фразеологизма "скривитися як середа на п’ятницю". Среда и пятница связаны одной веревкой в народной фразеологии. Выражение "скривитися як середа на п’ятницю" означает "перекосить, исказить лицо", – отметил языковед.

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Человек может скривиться от невкусного или резкого блюда – соленого или кислого, от боли или неприятных новостей, говорит Авраменко.

"А почему в среды такой "постный" вид, когда она поглядывает на пятницу? Кривится среда потому, что и сама она, как и пятница, когда-то была постным днем. Раньше и в среду, и в пятницу не ели скоромного, то есть молока и мяса. Друзья, в нашем языке традиции, обычаи, верования, история, наш менталитет. Поэтому давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – подытожил языковед.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вверх". Такие фразы и подобные им содержат лишнее слово, что делает из выражения "масло масляное". По этой же причине нельзя говорить "кожна хвилина часу" и "вільна вакансія".

Также ранее языковед объяснил, как сказать на украинском "по крайней мере". Довольно часто в разговоре с друзьями или знакомыми можно услышать неправильный вариант перевода этой фразы. Но большинство людей даже не догадываются об этом.

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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