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Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

Анна Косик
15 августа 2026, 14:32
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Исследователи предупредили людей, чувствительных к погодным условиям, о возможном ухудшении самочувствия.
Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь на 15–17 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда начнётся магнитная буря
  • Насколько сильны сегодня солнечные вспышки

Геомагнитная обстановка на Земле уже несколько дней остается неспокойной. Но впереди еще мощная магнитная буря уровня G2. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Предположительно, два выброса корональной массы на Солнце достигнут Земли во второй половине 17 августа. Тогда и начнётся геомагнитный шторм. Пока неизвестно, сколько он продлится.

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Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь
Магнитные бури 15–17 августа / фото: скриншот

Отметим, что магнитная буря G2 не является экстремальной или разрушительной, однако может вызывать незначительные сбои в энергосистемах и ухудшение самочувствия у некоторых людей.

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Какова геомагнитная активность сегодня

По данным meteoagent, К-индекс 15 августа составляет 3,3, что соответствует зелёному уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на желтом уровне. Солнечная вспышка C3 также соответствует желтому уровню.

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь
Геомагнитная активность 15 августа / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярном проветриваним комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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