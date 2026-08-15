Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

Вы узнаете:
- Как цвет глаз ребенка влияет на его характер
- У детей с каким цветом глаз вспыльчивый характер
Цвет глаз ребенка может быть не только особенной чертой внешности, но и, согласно распространенным представлениям, сигнализировать об определенных чертах характера. Об этом рассказала блогерша Mama v temi.
Главред узнал, что в TikTok она объяснила, какие особенности приписывают кареглазым, зеленоглазым, сероглазым и голубоглазым детям.
Что означают карие глаза у ребенка
Карие глаза традиционно связывают со стихией огня. Считается, что дети с таким цветом глаз могут иметь эмоциональный и вспыльчивый характер.
"В детстве они капризны и упрямы, но во взрослой жизни умеют справляться с трудностями. А еще стремятся быть лидерами, поэтому добиваются успехов в бизнесе и спорте", - говорит блогерша.
Характер ребенка с зелеными глазами
Зелёные глаза автор видео связывает со стихией земли. Зелёноглазым детям приписывают особую чувствительность, доброжелательность и любовь к окружающему миру.
"Их обладатели очень ранимы, они жалеют других и берегут природу. К тому же, зеленоглазые дети мудры не по годам, но во взрослой жизни склонны быть злопамятными. Об этом говорится в шведском исследовании", - сказала она.
Что означают серые глаза у ребенка
Сероглазых детей в этой характеристике связывают со стихией воздуха. Им приписывают практичность и умение искать выгодные для себя решения.
"Они не ищут во всём выгоду, поэтому часто получают самое лучшее. Ну а стихией сероглазых считается воздух", - подчеркнула блогерша.
Характер детей с голубыми глазами
Голубые глаза связывают со стихией воды. Голубоглазым детям приписывают доброту, искренность и доверчивость, из-за чего родителям стоит уделять особое внимание правилам безопасности.
"Голубоглазые малыши очень добрые и наивные. Таким детям особенно нужно объяснять все правила безопасности, потому что их легко обмануть. Зато они умеют искренне поддержать. И поэтому становятся самыми надежными партнерами и друзьями", - отметила автор видео.
Смотрите видео о характере детей с разным цветом глаз:
@mama.v.temi
?А какие у вас глаза?♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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