Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

Цвет глаз может рассказать о слабых и сильных сторонах малыша.

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О чём говорит цвет глаз ребёнка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как цвет глаз ребенка влияет на его характер

У детей с каким цветом глаз вспыльчивый характер

Цвет глаз ребенка может быть не только особенной чертой внешности, но и, согласно распространенным представлениям, сигнализировать об определенных чертах характера. Об этом рассказала блогерша Mama v temi.

Главред узнал, что в TikTok она объяснила, какие особенности приписывают кареглазым, зеленоглазым, сероглазым и голубоглазым детям.

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Что означают карие глаза у ребенка

Карие глаза традиционно связывают со стихией огня. Считается, что дети с таким цветом глаз могут иметь эмоциональный и вспыльчивый характер.

"В детстве они капризны и упрямы, но во взрослой жизни умеют справляться с трудностями. А еще стремятся быть лидерами, поэтому добиваются успехов в бизнесе и спорте", - говорит блогерша.

Характер ребенка с зелеными глазами

Зелёные глаза автор видео связывает со стихией земли. Зелёноглазым детям приписывают особую чувствительность, доброжелательность и любовь к окружающему миру.

"Их обладатели очень ранимы, они жалеют других и берегут природу. К тому же, зеленоглазые дети мудры не по годам, но во взрослой жизни склонны быть злопамятными. Об этом говорится в шведском исследовании", - сказала она.

Что означают серые глаза у ребенка

Сероглазых детей в этой характеристике связывают со стихией воздуха. Им приписывают практичность и умение искать выгодные для себя решения.

"Они не ищут во всём выгоду, поэтому часто получают самое лучшее. Ну а стихией сероглазых считается воздух", - подчеркнула блогерша.

Характер детей с голубыми глазами

Голубые глаза связывают со стихией воды. Голубоглазым детям приписывают доброту, искренность и доверчивость, из-за чего родителям стоит уделять особое внимание правилам безопасности.

"Голубоглазые малыши очень добрые и наивные. Таким детям особенно нужно объяснять все правила безопасности, потому что их легко обмануть. Зато они умеют искренне поддержать. И поэтому становятся самыми надежными партнерами и друзьями", - отметила автор видео.

Смотрите видео о характере детей с разным цветом глаз:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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