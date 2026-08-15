Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

Украинские военные препятствуют оккупантам при попытках наступления на важных участках фронта.

https://glavred.info/front/armiya-rf-provalila-nastupatelnuyu-operaciyu-kontrataki-vsu-sryvayut-plany-putina-10788566.html Ссылка скопирована

На фронте изменилась ситуация / Коллаж: Главред, фото: НТУ ХПИ, карта ISW

Что сообщили аналитики:

Оккупанты на фронте не прекращают попыток наступления

Вражеские войска, вероятно, продвинулись в районе двух населенных пунктов

Силы обороны контратакуют противника, сдерживая его наступление

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает наступательные операции на нескольких направлениях. Однако их, неожиданно для россиян, сдерживают контратаки Сил обороны Украины.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), контратаки ВСУ были зафиксированы на Александровском направлении. Также Силы обороны отражали вражеский механизированный штурм на Гуляйпольском направлении.

видео дня

Оккупанты там на механизированной технике пытались атаковать украинскую оборону к юго-востоку и югу от Воздвижевки. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска, вероятно, захватили Еленоконстантиновку и Зеленое.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Украинское подразделение, участвовавшее в отражении штурма, сообщило, что российские войска проводили механизированный штурм в течение нескольких часов.

Как контрнаступление ВСУ меняет фронт

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Александровские контрнаступательные операции, вероятно, оказали каскадное влияние на другие участки фронта, вынуждая российские войска выбирать между защитой от украинских контратак на Александровском направлении и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Силами обороны задачу уничтожить по итогам августа не менее 30 тысяч оккупантов РФ.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ продвинулись в селе Марково Константиновской городской общины Краматорского района.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред