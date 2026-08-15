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"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известно

Анна Ярославская
15 августа 2026, 08:46
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Удар пришелся по главному цеху предприятия, на территории которого продолжается пожар.
Ракетный удар по
Ракетный удар по "ЦСКБ-Прогресс" в Самаре / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • В Самаре прогремели взрывы на предприятии ЦСКБ-Прогресс
  • Удар ракетой Фламинго вызвал масштабный пожар в главном цеху
  • Губернатор подтвердил атаку на объект, работает оперштаб

В ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимаются клубы черного дыма.

Как сообщает мониториноговый канал Exilenova+, удар был нанесен украинской ракетой "Фламинго".

видео дня

Недалеко от РКЦ расположен завод "Авиакор", который ремонтирует и модернизирует самолеты.

Удар, вероятно, пришелся по главному цеху предприятия. Огонь мог задеть корпус №106 - ключевой цех, где собирают самолеты.

Над Самарой поднимается дым
Над Самарой поднимается дым / Фото: Exilenova+

В свою очередь, директор компании Fire Point Денис Штиллерман опубликовал в соцсети Х момент запуска ракеты "Фламинго".

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил ракетную атаку на промышленный объект.

Создан оперативный штаб, на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока уточняется.

Власти российского региона попросили жителей не снимать и не распространять фото и видео последствий атаки.

Тем временем в Сети публикуют фото после "прилета" в Самаре.

Последствия ракетного удара по Самаре
Последствия ракетного удара по Самаре / Фото: Exilenova+

Справка. Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" - это одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса, а также автоматических космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и научных целей.

Известно, что РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители "Союз-2.1б", задействованные в выводе на орбиту аппаратов спутникового интернета "Рассвет", который является российским аналогом Starlink.

Атаки по России - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 августа Россию атаковали дроны. Над Ленинградской областью России ночью сбили 51 беспилотник, атака также затронула порт Усть-Луга, где после поражения дрона возник пожар. Ещё два БПЛА перехватили на подлёте к Москве.

В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности - по нефтяным и зерновым объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора.

11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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