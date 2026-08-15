Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

Россияне отвергают предложения Украины, поскольку хотят "удвоить ставку".

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В Кремле надеются объединить общественность РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Россияне отвергают все предложения о прекращении огня

Кремль хочет объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы

Путин прекращать войну не собирается

Кремлевские чиновники продолжают заявлять о нежелании страны-агрессора России участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах, которые соответствовали бы их требованиям о капитуляции Украины.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Несмотря на постоянные усилия Украины по ведению переговоров, российская сторона не желает соглашаться на прекращение огня с "заморозкой" нынешней линии фронта.

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"Кремль, по-видимому, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года", - считают аналитики.

Рутинное отклонение Кремлем всех украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о постоянном нежелании России прекратить войну в Украине на любых условиях, не соответствующих максималистским требованиям России.

Как Трамп одним решением может положить конец войне

Главред писал, что, по словам старшего научного сотрудника Атлантического совета и редактора независимого издания China-Russia Report Джозефа Вебстера, усиление давления на российский топливный сектор может стать одним из ключевых инструментов, способных изменить динамику войны против Украины.

По мнению американского аналитика, именно дефицит бензина внутри РФ способен создать для Кремля гораздо более серьезные проблемы, чем многие предыдущие санкционные меры.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта.

Ранее стало известно, что высшее руководство Украины все больше склоняется к мнению, что без привлечения Вашингтона завершить войну с Россией дипломатическим путем невозможно.

Накануне стало известно, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поездку в Россию, где должны обсудить возможное прекращение войны против Украины. По итогам переговоров Вашингтон будет определять дальнейшую политику в отношении Москвы.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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