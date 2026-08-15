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Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

Анна Ярославская
15 августа 2026, 13:48
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Именно на РКЦ "Прогресс" собирают носители "Союз-2.1б", при помощи которых Россия выводила на орбиту первые группы спутников "Рассвет".
Удар Фламинго по Самаре
Из-за удара по Самаре Россия может лишиться аналога Starlink / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Читайте в материале:

  • Удар по РКЦ "Прогресс" в Самаре произошел около 03:40
  • Штилерман опубликовал кадры пусков двух ракет PF-5 "Фламинго"
  • Местные власти признали поражение промышленного объекта
  • Что остается у РФ, кроме "Союзов"

Силы обороны Украины в ночь на 15 августа поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре - ключевое предприятие российской космической отрасли, где собирают ракеты-носители семейства "Союз". На них запускали не только российские спутники "Рассвет" (аналог Starlink), но и абсолютное большинство других военных спутников.

Как сообщает Defense Express, ракетную опасность в Самарской области объявили около 4 часов ночи по местному времени (03:00 по Киеву). Приблизительно в 03:40 местные источники зафиксировали характерный звук пролета реактивного аппарата, мощный взрыв и сильный пожар - по отдельным видео можно предположить, что ракет было две.

видео дня

Косвенно на средство поражения указал главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, обнародовавший кадры пусков именно двух крылатых ракет PF-5 "Фламинго".

Смотрите видео - Запуск ракет "Фламинго" по Самаре:

Один из доступных снимков позволяет привязать место попадания непосредственно к территории РКЦ "Прогресс", хотя для окончательных выводов нужны спутниковые снимки.

defence-ua.com

Почему именно "Прогресс" - самое узкое горлышко

Предприятие расположено на территории авиастроительного завода "Авиакор" и фактически представляет собой единый соединенный комплекс цехов длиной около 1 км. Именно здесь проходит весь технологический цикл: производство фюзеляжей, отдельных узлов, установка двигателей и финальная сборка. Мощность площадки - до 20 ракет-носителей ежегодно.

Вероятнее всего, удар пришелся по западной части комплекса, где идут завершающие этапы производства. Это означает, что одновременно могло быть уничтожено не только уникальное оборудование и оснастка, но и все носители "Союз", находившиеся на средних и финальных стадиях сборки.

Критичность объекта объясняется тем, что сборка ракеты - это ручной, трудоемкий процесс, который зависит от обученности и опыта рабочих.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Что это значит для российского аналога Starlink

Развертывание Россией группировки коммуникационных спутников "Рассвет" должно было стать ответом на Starlink. Но узким местом этого проекта является не производство самих аппаратов и не наличие космодромов - кроме военного "Плесецка", пуски возможны с "Восточного" в Амурской области и "Байконура" в Казахстане, сообщает Defense Express.

Все упирается в носители: первые две группы спутников "Рассвет" выводили именно "Союз-2.1б" самарского производства. Для операционной готовности группировки нужно как минимум 288 аппаратов, то есть 18 пусков - по 16 спутников за раз. Пауза между первыми двумя запусками составила четыре месяца.

Темпы россиян и без того невысокие: с 2022 года они осуществляли 6-8 пусков "Союз-2.1б" в год, а по состоянию на сейчас - лишь 4 пуска за весь 2026 год. Эти же носители остаются основным средством для выведения всех других российских военных, гражданских и научных спутников.

"Если эффективность удара подтвердится, это означает остановку почти всех космических программ РФ. Потому что все, что останется у [россиян], уже доставленные на космодромы ракеты-носители, которых может быть всего несколько единиц, а также известный долгострой "Ангара", которую собирают в Омске на заводе "Полет". Этих ракеты с 2022 года запустили лишь 9 единиц (2 в тяжелой версии "Ангара-А5", 7 - легкой "Ангара-1.2")", - пишут аналитики.

При помощи "Рассвета" РФ сможет атаковать всю Украину - Флеш

После развертывания сети спутников "Рассвет" россияне смогут атаковать всю Украину с помощью беспилотников с онлайн-управлением. Об этом заявил Сергей (Флэш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины.

"Связь на фронтах у врага улучшится – здесь все понятно. Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн-управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", – отметил Флэш.

Он подчеркнул, что именно поэтому сейчас необходимо направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета".

"Рассвет" нужно уничтожать на этапе производства: мнение эксперта

Бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник уверен, что российские спутники группировки "Рассвет" нужно уничтожать еще на этапе производства. По его словам, для противодействия спутниковым системам в космосе Украине необходимо иметь собственную спутниковую группировку. Такой вариант противодействия пока недоступен для нашей страны.

"У нас нет противоспутниковых ракет. На данный момент такими ракетами обладают лишь четыре государства: США, Китай, Индия и Россия", - объяснил Колесник в комментарии УНИАН.

Другой вариант - наносить удары по предприятию "Бюро 1440", которое разрабатывает эти спутники, и по его производственным мощностям.

"Для этого необходимо наладить производство баллистических ракет в достаточных объемах, поскольку цеха таких предприятий имеют мощные бетонные перекрытия, которые нужно пробивать именно ракетами", - отметил он.

Атаки по России - новости

Как писал Главред, в ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались клубы черного дыма.

Кроме того, мониторы писали о том, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Самарской области страны-агрессора России были поражены центр "Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге.

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О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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