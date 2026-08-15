Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

Читайте в материале:
- Удар по РКЦ "Прогресс" в Самаре произошел около 03:40
- Штилерман опубликовал кадры пусков двух ракет PF-5 "Фламинго"
- Местные власти признали поражение промышленного объекта
- Что остается у РФ, кроме "Союзов"
Силы обороны Украины в ночь на 15 августа поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре - ключевое предприятие российской космической отрасли, где собирают ракеты-носители семейства "Союз". На них запускали не только российские спутники "Рассвет" (аналог Starlink), но и абсолютное большинство других военных спутников.
Как сообщает Defense Express, ракетную опасность в Самарской области объявили около 4 часов ночи по местному времени (03:00 по Киеву). Приблизительно в 03:40 местные источники зафиксировали характерный звук пролета реактивного аппарата, мощный взрыв и сильный пожар - по отдельным видео можно предположить, что ракет было две.
Косвенно на средство поражения указал главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, обнародовавший кадры пусков именно двух крылатых ракет PF-5 "Фламинго".
Смотрите видео - Запуск ракет "Фламинго" по Самаре:
)) https://t.co/L100bgttR8pic.twitter.com/aNa3VmwBTo- Denys Shtilierman (@DenShtilierman) August 15, 2026
Один из доступных снимков позволяет привязать место попадания непосредственно к территории РКЦ "Прогресс", хотя для окончательных выводов нужны спутниковые снимки.
Почему именно "Прогресс" - самое узкое горлышко
Предприятие расположено на территории авиастроительного завода "Авиакор" и фактически представляет собой единый соединенный комплекс цехов длиной около 1 км. Именно здесь проходит весь технологический цикл: производство фюзеляжей, отдельных узлов, установка двигателей и финальная сборка. Мощность площадки - до 20 ракет-носителей ежегодно.
Вероятнее всего, удар пришелся по западной части комплекса, где идут завершающие этапы производства. Это означает, что одновременно могло быть уничтожено не только уникальное оборудование и оснастка, но и все носители "Союз", находившиеся на средних и финальных стадиях сборки.
Критичность объекта объясняется тем, что сборка ракеты - это ручной, трудоемкий процесс, который зависит от обученности и опыта рабочих.
Что это значит для российского аналога Starlink
Развертывание Россией группировки коммуникационных спутников "Рассвет" должно было стать ответом на Starlink. Но узким местом этого проекта является не производство самих аппаратов и не наличие космодромов - кроме военного "Плесецка", пуски возможны с "Восточного" в Амурской области и "Байконура" в Казахстане, сообщает Defense Express.
Все упирается в носители: первые две группы спутников "Рассвет" выводили именно "Союз-2.1б" самарского производства. Для операционной готовности группировки нужно как минимум 288 аппаратов, то есть 18 пусков - по 16 спутников за раз. Пауза между первыми двумя запусками составила четыре месяца.
Темпы россиян и без того невысокие: с 2022 года они осуществляли 6-8 пусков "Союз-2.1б" в год, а по состоянию на сейчас - лишь 4 пуска за весь 2026 год. Эти же носители остаются основным средством для выведения всех других российских военных, гражданских и научных спутников.
"Если эффективность удара подтвердится, это означает остановку почти всех космических программ РФ. Потому что все, что останется у [россиян], уже доставленные на космодромы ракеты-носители, которых может быть всего несколько единиц, а также известный долгострой "Ангара", которую собирают в Омске на заводе "Полет". Этих ракеты с 2022 года запустили лишь 9 единиц (2 в тяжелой версии "Ангара-А5", 7 - легкой "Ангара-1.2")", - пишут аналитики.
При помощи "Рассвета" РФ сможет атаковать всю Украину - Флеш
После развертывания сети спутников "Рассвет" россияне смогут атаковать всю Украину с помощью беспилотников с онлайн-управлением. Об этом заявил Сергей (Флэш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины.
"Связь на фронтах у врага улучшится – здесь все понятно. Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн-управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", – отметил Флэш.
Он подчеркнул, что именно поэтому сейчас необходимо направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета".
"Рассвет" нужно уничтожать на этапе производства: мнение эксперта
Бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник уверен, что российские спутники группировки "Рассвет" нужно уничтожать еще на этапе производства. По его словам, для противодействия спутниковым системам в космосе Украине необходимо иметь собственную спутниковую группировку. Такой вариант противодействия пока недоступен для нашей страны.
"У нас нет противоспутниковых ракет. На данный момент такими ракетами обладают лишь четыре государства: США, Китай, Индия и Россия", - объяснил Колесник в комментарии УНИАН.
Другой вариант - наносить удары по предприятию "Бюро 1440", которое разрабатывает эти спутники, и по его производственным мощностям.
"Для этого необходимо наладить производство баллистических ракет в достаточных объемах, поскольку цеха таких предприятий имеют мощные бетонные перекрытия, которые нужно пробивать именно ракетами", - отметил он.
Атаки по России - новости
Как писал Главред, в ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались клубы черного дыма.
Кроме того, мониторы писали о том, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Самарской области страны-агрессора России были поражены центр "Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге.
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О источнике: Defense Express
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