Российский певец-пропагандист боится пенсии.

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Филипп Киркоров про пенсию / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Филиппа Киркорова отправили на пенсию

Почему певец расплакался

Российский певец-путинист Филипп Киркоров поддался эмоциональному порыву на вечеринке. Во время диалога перед камерами росСМИ у 59-летнего артиста начали интересоваться, когда же он планирует наконец уйти на покой.

По мнению Киркорова, настоящая преданность сцене не имеет возрастных ограничений. Он решил вспомнить артистов, которые выступали практически до самой смерти, в том числе уже не имея возможности самостоятельно передвигаться. Таким образом певец намекнул, что костьми ляжет ради того, чтобы и дальше развлекать поклонников в стране-агрессоре.

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Рыдающий Филипп Киркоров / скрин из видео

"Смотри, Шер 80 лет, а она до сих пор поет и гастролирует. Энгельберт Хампердинк - мой кумир, на пении которого я учился, - ему уже 90, а он все еще выступает по всему миру! А легенду советской эстрады Изабеллу Юрьеву Иосиф Кобзон вывозил на сцену в инвалидной коляске, когда ей было 95 лет", - резюмировал Филипп.

Филипп Киркоров задумался о пенсии / скрин из видео

Вопрос о пенсии застал исполнителя врасплох - Киркоров не смог сдержать слез, размышляя о неизбежном старении и прощании со сценой.

"Я расплакался. Я просто представил, как меня на колясочке вывозят (на сцену)", - откровенно признался певец.

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Также свадьба Наталки Денисенко и Юрия Ярошенко 8 августа вдохновила пару на символичный шаг. Молодожены сделали парные тату с тремя восьмерками: Юрий нанес рисунок классическими черными чернилами, а Наталья предпочла нежные белые.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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