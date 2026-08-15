Лицензия на ракеты для Patriot не решит проблему ПВО: что ждет Украину зимой

Главное из заявления эксперта:
- Лицензия на Patriot не решит проблему этой зимой
- Производство ракет занимает годы даже с разрешением
- Решение принимает Lockheed Martin, а не Трамп
Даже если США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot, это не решит проблему нехватки средств противовоздушной обороны в ближайшее время. Запуск такого производства, даже при наличии разрешения, - дело не одного месяца, а нескольких лет. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Политолог обратил внимание на опыт Германии, где, несмотря на развитую оборонную промышленность, деньги и специалистов, запуск лицензионного производства занял годы.
"В Германии было налажено производство ракет-перехватчиков для Patriot более ранней версии - PAC-2. А предприятие по производству PAC-3 начали строить два года назад, но завод, несмотря на имеющийся технологический и инженерный потенциал, деньги и специалистов, заработает только в конце этого года", - отметил он.
По его словам, запуск производства необходимых Украине ракет, даже при наличии лицензии, требует длительного времени.
"Например, Франция предоставляет нам лицензию на производство ракет Aster-30, но это не означает, что Украина уже завтра начнет производить эти ракеты. На это уйдут годы. Тей же Германии понадобилось, как мы видим, почти три года", - подчеркнул политолог.
Получение лицензии - это не решение проблемы
Ключевая опасность для Украины заключается не в самом факте предоставления или непредоставления лицензии, а в временном разрыве между решением и реальным выпуском ракет.
"Получение лицензии - это не решение проблемы. Нам нужно как-то пережить эту зиму, ведь в этот период у нас не будет чем сбивать российские ракеты", - предупредил Золотарев.
Кто на самом деле решает вопрос о лицензии
Он также обратил внимание на то, что окончательное решение по поводу лицензии не принадлежит американскому президенту.
"Лицензию предоставляет не Трамп - Трамп дает "зеленый свет", поскольку этот вопрос решается через Белый дом. А лицензию предоставляет правообладатель – корпорация Lockheed Martin, а это частная структура", – подытожил политолог.
Сколько систем Patriot нужно Украине
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан подчеркнул, что системы Patriot не перехватывают все ракеты, но главная проблема не в этом.
По его словам, системы Patriot сегодня размещены в Украине лишь в нескольких местах, и их катастрофически не хватает.
"Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. Сейчас примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы покрыть эти 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 (!) Patriot. А у нас даже десятка нет", - подчеркнул он.
Patriot - последние новости
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.
Президент США Дональд Трамп ранее уклонился от прямого ответа на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет и дополнительных батарей Patriot, объяснив нехватку вооружения решениями предыдущей администрации.
Член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что США и Украина обсуждают возможность передачи технологий для производства ракет к системам Patriot. Он подчеркнул, что переговоры о лицензионном производстве в Украине перехватчиков Patriot продолжаются.
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О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), сообщает Википедия.
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