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Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2023, 18:19 обновлено 1 сентября, 18:19
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Холоднее всего будет на территории трех областей - Черниговской, Житомирской и Волынской.
погода, гроза
Прогноз погоды в Украине 2 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 2 сентября будет дождливая. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во многих областях будет грозовой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 2 сентября

В Украине 2 сентября будет переменная облачность. Ночью в юго-восточной части страны, а также на территории Харьковской и Сумской областей будет дождь. Синоптики прогнозируют также грозы. На территории других областей будет без осадков.

По данным Укргидрометцентра 2 сентября ветер будет переменных направлений. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

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"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; на юге и востоке страны ночью 15-20°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным Meteoprog, 2 сентября температура воздуха опустится до +12 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской и Житомирской областях. Там температура воздуха будет 12-24 градуса тепла. На территории Волынской области в этот день прогнозируют 15-19 градусов тепла.

погода 2 сентября
Прогноз погоды в Украине 2 сентября / фото: meteoprog

Жарче всего будет в Луганской и Херсонской областях. Там температура воздуха будет 19-31 градус тепла.

Погода 2 сентября в Киеве

В Киеве 2 сентября будет переменная облачность. В этот день будет без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода 2 сентября
Прогноз погоды в Украине 2 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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