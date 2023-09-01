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Шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2023, 19:15 обновлено 1 сентября, 19:15
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Самая мощная вспышка магнитной бури достигла почти 9-бального уровня.
солнце, погода, магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильнейшая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигала почти 9-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря накрыла Украину еще 27 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. 30 августа мощность шторма резко выросла до почти 9-ти баллов, что сделало её самой мощной в этом месяце.

31 августа магнитная буря стала слабее, её мощность опустилась до почти 5-ти баллов. Однако уже сегодня, 1 сентября сила шторма вновь усилилась и достигла почти 6-бального уровня.

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Ожидается, что 2 сентября буря немного утихнет, а её мощность опустится до 4 баллов. Но 3 сентября мощность бури вновь повысится до почти 6-ти баллов.

магнитные бури
Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 5 вспышек - мощность М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 25 пятен.

Специалисты считают, что 2 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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