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Украина может добиться победы к 2025 году: британский генерал назвал условия

Алексей Тесля
3 сентября 2023, 10:49 обновлено 3 сентября, 11:03
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Британский генерал Ричард Бэрронс среди проблем ВСУ назвал недостаток артиллерийских боеприпасов.
Бэрронс
Ричард Бэрронс оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, скриншот

Украина сможет одержать победу в войне с Россией к 2025 году при усилении западной поддержки, уверен отставной британский генерал, бывший командующий Объединенными силами королевства Ричард Бэрронс.

Он считает, что до конца года маловероятно сокращение площади оккупированных территорий вдвое. При этом прогресс ВСУ на юге остается "скромным", пишет он в колонке для Financial Times.

В то же время британский генерал среди проблем ВСУ назвал недостаток артиллерийских боеприпасов.

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"Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год", - отметил он.

Также, по его мнению, Киев сейчас должен беречь резервы, а также настаивать на появлении новых средства для достижения успехов на поле боя.

Условия успеха ВСУ на фронте

Он считает, что ВСУ должны привязывать российских солдат к фронту и действуя "короткими прыжками", чтобы снизить потери. "Если моральный дух Красной Армии уже плохой, сделайте его еще хуже", - заявил он.

По мнению британского генерала, ВСУ должны сделать упор на контрбатарейную борьбу и уничтожение российского военного потенциала "быстрее, чем он может быть заменен. При этом Киев "должен применить свою изобретательность и смелость, чтобы нанести решительный удар за пределами своих границ".

Также Бэрронс уверен в том, что ЧФ оккупантов "должен быть нейтрализован как двигатель разрушительных ударов Москвы крылатыми ракетам и как ключевое препятствие на пути экспорта зерна. К весне 2024 года Черноморский флот не должен играть существенной роли в этой войне".

Он также добавил, что Запад начнет усиленные поставки боеприпасов к середине 2024 года, и это должно стать важным поворотным моментом в наступательных возможностях ВСУ". "Запад теперь должен взять на себя обязательство провести предстоящую более жесткую кампанию или обречь Украину на борьбу без перспективы победы", - резюмировал британский генерал.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. Продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Юге украинские войска вышли к траншеям "линии обороны Суровикина" и прорвали ее как минимум в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового, заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг. Это стало результатом того, что Украина своими методическими действиями за последние полторы недели смогла оказать давление на российские войска на Южном фронте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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