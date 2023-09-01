ВСУ прорвали "линию Суровикина": в разведке Эстонии назвали направление

Украина за последние полторы недели смогла оказать давление на российские войска, подчеркнул Марго Гросберг.

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Марго Гросберг оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред; Фото: Siim Lõvi /ERR, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

На Юге украинские войска вышли к траншеям "линии обороны Суровикина" и прорвали ее как минимум в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового, заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

Это стало результатом того, что Украина своими методическими действиями за последние полторы недели смогла оказать давление на российские войска на Южном фронте, цитирует его портал ERR.

На этом направлении бои там были самыми интенсивными, а о трудностях России свидетельствует и тот факт, что она была вынуждена перебросить туда дополнительные подразделения из других мест, отметил глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

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По его словам, это свидетельствует о том, что Россия идет на достаточно большие риски, что доказывает, что ее резервы ограничены и их осталось немного.

В то же время эстонский военный отмечает, что дальнейшие прорывы в других регионах Украины даются сложнее, добиться тактического успеха под Ореховым сложно, а значит, украинским частям еще далеко до Азовского моря.

Ранее сообщалось, что спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян. Первых двух "заблудившихся" россиян снайперы взяли во время поиска позиций в районе Белогоровки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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