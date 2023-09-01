Оккупанты раскололись на допросе: спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян

Первых двух "заблудившихся" россиян снайперы взяли во время поиска позиций в районе Белогоровки.

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Бойцы ССО взяли в плен 19 россиян / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

19 российских оккупантов попали в плен Силам специальных операций ВСУ на Луганском направлении.

Об удачных действиях снайперской пары 3 отдельного полка специального назначения говорится в сообщении пресс-службы ССО.

Отмечается, что вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела взято в плен 19 оккупантов.

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В ССО уточнили, что первых двух "заблудившихся" снайперы взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки.

При этом на допросе пленные оккупанты рассказали кто они, откуда, когда их будут менять, и какие задачи стоят перед ними на указанной позиции.

После этого бойцы Сил обороны взяли в плен остальных оккупантов и заняли новые позиции на Белогоровском направлении.

Ранее сообщалось о том, что пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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