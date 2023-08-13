Пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине

Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

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Появилось видео допроса Юрия Томова / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Опубликовано видео допроса комбата разведчиков оккупантов РФ майора Юрия Томова, который попал в плен ВСУ в Херсонской области.

По его словам, командиром батальона он стал в после того, что предыдущего комбата сняли с должности в результате разборок с высшим командованием оккупантов. Видео допроса опубликовал Telegram-канал Николаевский Ванёк.

Он рассказал, что при номинальной численности вверенного ему подразделения в 619 человек, фактически в рядах батальона было не более 550 военных РФ.

видео дня

При этом он также рассказал о высоких потерях в его батальоне в результате боевых действий. По словам пленного комбата, потери в его батальоне достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

По словам российского офицера, подготовкой мобилизованных военных РФ никто не занимается, а настроения в оккупационной армии РФ крайне неудовлетворительные.

Добавим, что в плену к Томову пришло "прозрение" и на допросе он заявил о том, что политика диктатора Владимира Путина воспринимается в ВС РФ критически, а среди российских солдат в Украине много отказников, которые не хотят участвовать в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что комбат РФ Томов раскололся в плену: сдает позиции оккупантов на Херсонщине. В Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован попавший в плен ВСУ в Херсонской области комбат разведчиков оккупантов РФ майор Юрий Томов.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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