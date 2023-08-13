Комбат РФ Томов раскололся в плену: сдает позиции оккупантов на Херсонщине

Судя по внешнему виду, у Юрия Томова нет ранений или видимых повреждений, он бодр и хорошо выглядит.

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Юрий Томов попал в плен ВСУ вместе с другими оккупантами / Коллаж: Главред, Фото: скриншот с видео

В Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован попавший в плен ВСУ в Херсонской области комбат разведчиков оккупантов РФ майор Юрий Томов.

На обнародованном видео Томов на карте показывает украинским военным координаты расположения войск РФ на левом берегу Днепра.

Судя по внешнему виду, у Томова нет ранений или видимых повреждений, он бодр и хорошо выглядит.

видео дня

"Юра, все рисуй, только максимально корректно… Пленный комбат...", - комментирует происходящее за кадром один из бойцов ВСУ.

Как сообщается в Сети, Томов пропал, когда с разведгруппой из 16 человек не вернулся с рейда у Казачьих Лагерей, что на востоке от Херсона.

Также подчеркивается, что в плен попали некоторые оккупанты из группы Томова.

Смотрите видео - комбат РФ Юрий Томов в плену ВСУ:

Юрий Томов попал в плен ВСУ / Скриншот

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

Напомним, ранее сообщалсоь, что оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на Днепре. Украинские войска дождались удобного момента и ударили по плавсредству. В результате взрыва огнем обезврежен весь экипаж прямо на Днепре.

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