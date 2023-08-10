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Как похитили топ-оккупанта Томова: BILD пишет о "дерзкой" вылазке ВСУ на Днепре

Яна Ставская
10 августа 2023, 20:16 обновлено 10 августа, 20:23
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В ходе спецоперации погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих, в том числе майор Томов.
Как похитили топ-оккупанта Томова: BILD пишет о 'дерзкой' вылазке ВСУ на Днепре
ССО молниеносно штурмовали позиции врага / Коллаж Главред. Фото: ССО Украины, Telegram оккупантов

За исчезновением российского командира майора Томова в Херсонской области, о чем накануне ныли кремлевские "военкоры", якобы стоит Украина.

Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

Украинские военные якобы переправились на небольших лодках через Днепр и реку Конка. Под прикрытием осуществленного массированного удара подразделения ССО молниеносно штурмовали позиции врага, а затем имитировали "сигнал о помощи" к другим российским солдатам, использовав то ли телефон, то ли рацию "двухсотого" противника.

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Томов в сопровождении ещё примерно десяти военных поехал на передовую, где его ждала "украинская ловушка". На месте он со своими бойцами и БТРом попали в засаду - сопровождавших майора солдат убили или ранили, а самого топ-оккупанта взяли в плен, утверждает Рёпке.

По информации BILD, украинское спецподразделение также потеряло в ходе рискованной операции несколько бойцов.

Российские пропагандисты говорят то же

Российский "военкор" "Тринадцатый" подтвердил у себя в соцсетях, что "Группа Томова попала в засаду, выжившие находятся в плену". По словам "военкора", всего в ходе операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих, а вся разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".

Комментирует ли Украина

Официальных комментарием с подтверждением осуществленной операции от украинских военных пока не поступало.

Вместе с тем, представитель ГУР Андрей Юсов в интервью ТСН рассказал об охоте на офицеров российской армии.

"А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и по линии фронта - это так, и это собственно не новость. И главное, что это хорошо знают и понимают россияне, и знают, что возмездие неизбежно и может найти их, где бы они ни находились", - высказался Юсов.

Издание The Times, в свою очередь, писало со ссылкой на украинских военных, что теперь бойцы ВСУ выполняют, в том числе, задачи по ликвидации высокопоставленных российских офицеров. Речь шла об ударах по зданиям, куда приезжают такие топ-оккупанты.

Война в Украине

ВСУ продолжают наступать на востоке и на Запорожье, а также эффективно отбивают атакующего врага.

По словам представителя войск "Таврия" Сергея Кузьмина, продвижение, в частности, наблюдается на Мелитопольском направлении. За прошедшие 24 часа враг потерял около 300 военных. Большинство из них ранено. Уничтожены 4 танка, 6 боевых машин и несколько единиц автомобильной техники оккупантов.

В то же время на Купянском направлении подразделения спецназначения НГУ "Омега" совместно с подразделениями ВСУ удержали господствующие высоты вокруг поселений Ольшана и Новоселовское, чем обеспечили выполнение задач подразделениями Сил обороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 252 тысяч оккупантов, из них 580 за прошедшие сутки.

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