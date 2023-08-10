'Наступление оккупантов': украинские военные удержали оборону ключевых позиций

Силы обороны удержали ключевые позиции на нескольких направлениях.

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ВСУ держат оборону на фронте / коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

Как сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, нацгвардейцы продолжают успешно выполнять задачи в составе Сил обороны.

"Так на Купянском направлении подразделения спецназначения НГУ "Омега" совместно с подразделениями ВСУ удержали господствующие высоты вокруг поселений Ольшана и Новоселовское, чем обеспечили выполнение задач подразделениями Сил обороны", - сообщил Уршалович, передает Military Media Center.

На Лиманском направлении подразделения оперативного назначения НГУ удерживают занимаемые рубежи и не допустили потери территорий.

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На Марьинском и Бердянском направлениях подразделения Нацгвардии успешно удерживают занимаемые позиции, чем обеспечивают успех наступательных действий подразделений ВСУ.

Также за прошедшую неделю подразделения оперативного назначения НГУ уничтожили 150 оккупантов и 14 единиц вооружения и техники российских оккупантов.

Потери оккупантов

Общие потери врага пересекли черту в 252 тысяч человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 580 оккупантов.

Всего оккупанты потеряли в этой войне также 711 РСЗО, 315 самолетов, 18 кораблей и катеров, 469 средств ПВО.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что армия РФ усилила штурмы у Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки. На Купянском направлении сейчас динамичная ситуация. Захватчики сильнее давят, но системных прорывов в обороне украинских войск они не добились.

РФ начала использовать в Бахмуте "аналоговнетний" "вихрь". Российские летчики не могут нормально маневрировать, иначе ракета "Вихрь-М" "потеряется". Таким образом, оккупанты пытаются поразить украинскую технику на безопасном для себя от ударов ВСУ расстоянии.

ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов. На Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения выполнили 1545 огневых задач. При этом защитниками Украины было уничтожено 18 единиц военной техники противника.

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