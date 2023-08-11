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Осенью ВСУ могут освободить Запорожскую и Херсонскую области – Маломуж

Алёна Воронина
11 августа 2023, 03:30
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Есть все предпосылки для освобождения от захватчиков южных областей нашего государства и оккупированного Крыма, уверен генерал армии Украины.
Украинские военные, Николай Маломуж
Осенью ВСУ могут освободить Запорожскую и Херсонскую области/ коллаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр имени Рыцарей ЗимнегоПохода

Украинские военные при оптимистическом сценарии могут уже осенью этого года освободить Запорожскую и Херсонскую области, а также зайти в Крым.

Для таких событий есть все предпосылки. Такой прогноз сделал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

Он отметил, что на войне очень сложно прогнозировать, ведь российские оккупанты еще имеют ресурсы, а российский диктатор Владимир Путин стабилизировал свой режим и даже "пытается задействовать дополнительные резервы в виде тех запасников, которых сегодня вербуют".

Но сейчас события на фронте на юге и востоке Украины происходят по инициативе украинской стороны, подчеркнул генерал.

"Хотя враг и пытается контратаковать, мы постепенно пробиваем его позиции. Теперь уже речь идет о двух-трех месяцах для развертывания и проведения наступательных операций. При оптимистическом сценарии развития событий в октябре-ноябре мы должны освободить Запорожскую и Херсонскую области, а также зайти в Крым. Для этого уже есть все предпосылки", – отметил Маломуж.

Смотрите видеоверсию интервью с Николаем Маломужем о последствиях ударов по Геническому и Чонгарскому мостам:

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Генерал армии Украины Николай Маломуж описал стратегию ВСУ на юге. Оккупированная часть юга Украины важнее для РФ, чем восток, ведь деоккупация Запорожской и Херсонской областей станет стратегическим поражением России и концом для Путина, отметил Маломуж.

Напомним, на Херсонщине оккупанты случайно сбросили авиабомбы на собственные подразделения. Захватчики летели бомбить правобережье Херсонской области, но три авиабомбы решили приземлиться раньше – прямо на позиции оккупантов.

Ранее сообщалось, что армия РФ усилила штурмы у Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки. Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что купянское направление на Харьковщине сейчас является одним из самых горячих на фронте. Российская оккупационная армия усилила наступление на Купянском направлении. Захватчики уже несколько раз пытались пойти в большое наступление, однако не смогли воплотить свой план в жизнь.

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