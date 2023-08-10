Захватчики летели бомбить правобережье Херсонской области, но три авиабомбы решили приземлиться раньше – прямо на позиции оккупантов.

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На Херсонщине оккупанты случайно сбросили авиабомбы на собственные подразделения/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pixabay.com

Российская оккупационная армия продолжает бомбить мирное население на правом берегу Херсонской области. Но часто бывают случаи, когда вражеские снаряды падают прямо на позиции захватчиков на левом берегу.

Так, только за минувшие сутки, 9 августа, оккупанты случайно сбросили на три управляемые авиационные бомбы на собственные подразделения. Об этом рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

Она отметила, что украинские военные пытаются сделать так, чтобы до правого берега Херсонщины вообще ничего не долетало. Но часто бывает, что российские оккупанты сами случайно помогают защитникам Украины.

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"Пока что в некоторых вопросах оккупантам получается справиться самим. Например, вчера, пытаясь атаковать тактической авиацией, выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район, впустили три КАБы просто на себя, на свои собственные подразделения. Вот таким образом сработала вторая армия мира", – рассказала Гуменюк.

Война в Украине

Напомним, утром в среду, 9 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв – ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. СтратКом опубликовал видео последствий мощного взрыва, прогремевшего в Новой Каховке.

Также сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге. На Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения выполнили 1545 огневых задач.

Генерал армии Украины Николай Маломуж описал стратегию ВСУ на юге. Оккупированная часть юга Украины важнее для РФ, чем восток, ведь деоккупация Запорожской и Херсонской областей станет стратегическим поражением России и концом для Путина, отметил Маломуж.

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