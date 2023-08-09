Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФ

СтратКом опубликовал видео последствий мощного взрыва, прогремевшего в Новой Каховке.

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В Новой Каховке прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, Фото: novakahovka.city, Скриншот

В среду утром, 9 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв.

В результате удара Вооруженных сил Украины поражен пункт управления армии РФ. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

"Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке. Слава Вооруженным силам Украины", - сказано в сообщении.

видео дня

Также СтратКом публикует видео последствий мощного взрыва, прогремевшего в Новой Каховке.

Смотрите видео - в Новой Каховке прогремел мощный взрыв:

Последсьтвия взрыва в Новой Каховке / Скриншот

Ранее в оккупированной Каховке прогремела серия взрывов. Взрывы раздавались три десятка раз. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Захватчики жалуются, что понесли значительные потери", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Каховке враги объявили об отводе войск: в Минобороны объяснили уловку. Командование армии агрессоров из РФ в Херсонской области ищет разные способы ‒ для того, чтобы выявлять проукраински-патриотически настроенных граждан. Об этом на своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

Ранее в 5 городах оккупированного Крыма ночью раздавались взрывы. Громко в Крыму было примерно в одно и то же время в разных городах – после 1:30. после этого стало известно, что три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольное в Крыму. В результате удара начался пожар.

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