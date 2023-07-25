ВСУ "передали привет": в оккупированной Каховке утром прогремела серия взрывов

В городе прогремело не менее 30 взрывов. У оккупантов жалуются на потери.

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В оккупированной Каховке утром прогремела серия взрывов/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области утром во вторник, 25 июля, прогремела серия взрывов.

Взрывы раздавались три десятка раз. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Захватчики жалуются, что понесли значительные потери", – отмечается в сообщении.

видео дня

"Прилеты" по Каховке признали также в российских пропагандистских Telegram-каналах.

Также в соцсетях появилось видео, на котором слышны громкие звуки от взрывов в утреннем городе.

Детали относительно "прилетов" по российским захватчикам в оккупированной Каховке пока неизвестны.

Взрывы в Каховке/ скрин

Смотрите видео, как во временно оккупированной Каховке раздавались взрывы:

Взрывы на оккупированных территориях

22 июля в захваченном российскими оккупантами Крыму раздались взрывы, кроме того, местная "власть" перекрыла движение Крымским мостом. Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя. Оккупационные "власти" Крыма подтвердили информацию об атаке БПЛА. Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожены нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.

В ночь на 24 июля в 5 городах оккупированного Крыма ночью раздавались взрывы. Громко в Крыму было примерно в одно и то же время в разных городах – после 1:30. после этого стало известно, что три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольное в Крыму. В результате удара начался пожар.

Позже стало известно, что могли уничтожить взрывы в Крыму в ночь на 24 июля. Взрывы в Джанкойском районе оккупированного Крыма, которые произошли в ночь на понедельник, 24 июля, могли уничтожить партию сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" страны-агрессора России. Именно такими ракетами российская оккупационная армия уже несколько дней подряд бьет по Одессе и Николаеву.

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