Ущерб РФ – сотни миллионов долларов: стало известно, что могли уничтожить взрывы в Крыму

Взрывы в Джанкойском районе оккупированного Крыма, которые произошли в ночь на понедельник, 24 июля, могли уничтожить партию сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" страны-агрессора России.
Об этом сообщают "Крымские партизаны", ссылаясь на источники. Именно такими ракетами российская оккупационная армия уже несколько дней подряд бьет по Одессе и Николаеву.
"Наши источники сообщают, что на складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми оккупанты уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев", – говорится в сообщении.
В движении сопротивления отмечают, что российские захватчики потеряли сотни миллионов долларов. Одна такая ракета стоит от 1,25 млн до 1,30 млн долларов.
В то же время председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что информация относительно того, были ли возле Джанкоя действительно уничтожены ракеты "Оникс", уточняется.
Взрывы в Крыму
В ночь на понедельник, 24 июля, в 5 городах оккупированного Крыма ночью раздавались взрывы, взлетел на воздух склад БК. Соответствующие звуки слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также раздавались громкие периодические взрывы.
Стало известно, что ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вильное в Крыму. В результате удара начался пожар. Также коллаборанты сообщали о сбитии беспилотников.
После этого в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове. Этот и другие "хлопки" формируют у россиян понимание, что полуостров не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не всем, потому что другим не позволяют.
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