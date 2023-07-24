Ущерб РФ – сотни миллионов долларов: стало известно, что могли уничтожить взрывы в Крыму

Партия российских ракет "Оникс", которыми оккупанты обстреливали юг Украины, стоит сотни миллионов долларов.

https://glavred.info/ukraine/ushcherb-rf-sotni-millionov-dollarov-stalo-izvestno-chto-mogli-unichtozhit-vzryvy-v-krymu-10487977.html Ссылка скопирована

Взрывы в Крыму могли уничтожить ракеты "Оникс", которыми РФ била по Одессе и Николаеву/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Взрывы в Джанкойском районе оккупированного Крыма, которые произошли в ночь на понедельник, 24 июля, могли уничтожить партию сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" страны-агрессора России.

Об этом сообщают "Крымские партизаны", ссылаясь на источники. Именно такими ракетами российская оккупационная армия уже несколько дней подряд бьет по Одессе и Николаеву.

"Наши источники сообщают, что на складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми оккупанты уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев", – говорится в сообщении.

видео дня

В движении сопротивления отмечают, что российские захватчики потеряли сотни миллионов долларов. Одна такая ракета стоит от 1,25 млн до 1,30 млн долларов.

В то же время председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что информация относительно того, были ли возле Джанкоя действительно уничтожены ракеты "Оникс", уточняется.

Взрывы в Крыму

В ночь на понедельник, 24 июля, в 5 городах оккупированного Крыма ночью раздавались взрывы, взлетел на воздух склад БК. Соответствующие звуки слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также раздавались громкие периодические взрывы.

Стало известно, что ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вильное в Крыму. В результате удара начался пожар. Также коллаборанты сообщали о сбитии беспилотников.

После этого в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове. Этот и другие "хлопки" формируют у россиян понимание, что полуостров не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не всем, потому что другим не позволяют.

Читайте также: