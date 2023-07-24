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Медведев угрожает Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве

Ангелина Подвысоцкая
24 июля 2023, 15:11 обновлено 24 июля, 15:25
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Медведев хочет подорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы.
ракета, Медведев
Медведев угрожает ударами по "нестандартным целям" / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

В Москве 24 июля прозвучали мощные взрывы. Сообщилось об атаке беспилотников. После этого заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев начал нагло угрожать Украине новыми ударами по "нестандартным целям". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

"Надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал Медведев.

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Взрывы в Москве 24 июля

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город атаковали дроны. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина. Город был атакован "двумя летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".

Позже стало известно, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР. Все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.

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