Диктатор РФ традиционно пытается оправдаться, обвинив Украину и Запад.

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Путин неуклюже оправдался за выход из "зерновой сделки"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин попытался оправдаться за то, что почему страна-агрессор Россия вышла из "зерновой сделки". Традиционно для Кремля всю вину он попытался сбросить на Украину и Запад и заявил, якобы это соглашение "не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки".

Об этом диктатор РФ написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую опубликовал Кремль. В ней глава Кремля пытается доказать, якобы "зерновую сделку" использовали для "обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины".

По словам российского диктатора, якобы за год более 70% грузов поступили в страны, которые имеют высокий и выше среднего уровня доходов, в частности в государства Евросоюза. В то же время якобы только менее 3% экспортируемых из Украины грузов в рамках "зернового соглашения" поставлялись в такие страны как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан.

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"С учетом всех этих фактов продолжение "зернового соглашения", которое не оправдало своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "соглашения" – с 18 июля его реализация была завершена", – отметил российский диктатор Путин в статье.

При этом глава Кремля отмечает, будто бы страна-агрессор РФ может заместить украинское зерно на рынке "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

РФ вышла из зерновой сделки и угрожает атаковать суда

Ранее сообщалось, что РФ наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки. 19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев срочно созывает Раду Украина-НАТО, на которой обсудят решение вопроса по "зерновому соглашению". Как сообщила позже пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, это заседание состоится в среду, 26 июля.

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