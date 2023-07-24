УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин неуклюже оправдался за выход из "зерновой сделки"

Алёна Воронина
24 июля 2023, 11:04 обновлено 24 июля, 11:06
131
Диктатор РФ традиционно пытается оправдаться, обвинив Украину и Запад.
Владимир Путин, зерно
Путин неуклюже оправдался за выход из "зерновой сделки"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин попытался оправдаться за то, что почему страна-агрессор Россия вышла из "зерновой сделки". Традиционно для Кремля всю вину он попытался сбросить на Украину и Запад и заявил, якобы это соглашение "не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки".

Об этом диктатор РФ написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую опубликовал Кремль. В ней глава Кремля пытается доказать, якобы "зерновую сделку" использовали для "обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины".

По словам российского диктатора, якобы за год более 70% грузов поступили в страны, которые имеют высокий и выше среднего уровня доходов, в частности в государства Евросоюза. В то же время якобы только менее 3% экспортируемых из Украины грузов в рамках "зернового соглашения" поставлялись в такие страны как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан.

видео дня

"С учетом всех этих фактов продолжение "зернового соглашения", которое не оправдало своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "соглашения" – с 18 июля его реализация была завершена", – отметил российский диктатор Путин в статье.

При этом глава Кремля отмечает, будто бы страна-агрессор РФ может заместить украинское зерно на рынке "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

РФ вышла из зерновой сделки и угрожает атаковать суда

Ранее сообщалось, что РФ наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки. 19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев срочно созывает Раду Украина-НАТО, на которой обсудят решение вопроса по "зерновому соглашению". Как сообщила позже пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, это заседание состоится в среду, 26 июля.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России зерновая сделка
Реклама

Главное за день

Не успел сбежать: в Киеве задержали скандального Одесского военкома

Не успел сбежать: в Киеве задержали скандального Одесского военкома

11:14 Украина
Мощно продвинулись и освободили территории: Минобороны - о контрнаступлении ВСУ

Мощно продвинулись и освободили территории: Минобороны - о контрнаступлении ВСУ

10:02 Украина
РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

09:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:44

Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радость

11:14

Не успел сбежать: в Киеве задержали скандального Одесского военкома

11:04

Путин неуклюже оправдался за выход из "зерновой сделки"

10:40

Иллюзия для самых зорких и внимательных: найдите гонщика менее чем за 6 секунд

10:18

Несколько минут и готово: чем удалить жирное пятно в домашних условиях

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
10:18

"Пообещал усмирить свой пыл": в Сети узнали, какую судьбу в РФ приготовили Гиркину

10:14

Почему мы неправильно пишем "по батькові" і "будь ласка": Авраменко объяснил ошибкуВидео

10:02

Мощно продвинулись и освободили территории: Минобороны - о контрнаступлении ВСУ

09:26

РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

Реклама
09:17

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

09:09

Посуда из нержавейки стала антипригарной: девушка показала удивительный трюкВидео

08:58

Как сохранить алычу на зиму и что можно приготовить из нее уже сейчас

08:37

Православный календарь на август 2023: какие праздники будем отмечать

08:33

"Благословенная вами ракета попала в алтарь храма": в УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу

08:20

РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

07:39

В 5 городах оккупированого Крыма ночью гремели взрывы: взлетел на воздух склад БКВидео

06:48

Взрывы в Москве - город атаковали дроны: что известноВидео

06:15

Путин увидел страхи Западамнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 24 июля

03:00

"Не поможе ні вода, ні мило": Авраменко рассказал, как не спутать комплимент с обидой

Реклама
02:10

Как использовать опавшие яблоки: опытные дачники раскрыли хитрый фокус

01:35

Пошел против двух партий войны: Пионтковский назвал причину ареста Гиркина

00:09

Война в Украине закончится летом 2024 года - Резников

23 июля, воскресенье
23:52

Телевизор, холодильник и библиотека: в РФ сообщили, где держат Гиркина

23:07

Мощный удар по Одессе: РФ намеренно запустила неточные ракеты - Минобороны

23:02

Невероятно сложная головоломка: лишь люди с высоким IQ решат последний пример

22:09

Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по ОдессеВидеоблоги

22:07

Грозы, град и шквалы: Украину атакуют сильнейшие ливни

21:59

Онуфрий, Путина убийца или нет?мнение

21:50

"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

21:00

Будет "курсовой штиль": прогноз по курсу доллара на следующую неделю

20:15

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

20:11

Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

19:49

Замаливал грехи: Путин пошел ставить свечки в храм сразу после удара по ОдессеФото

19:14

"Вагнеровцы" колоннами прибывают в РБ: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

19:00

Как будет на украинском "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дал странный ответВидео

18:15

"Взорвалось и взорвалось": попы из УПЦ МП цинично высказались об ударе по ОдессеФотоВидео

18:00

Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

17:45

Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

17:44

В ООН опозорились циничным заявлением относительно мощного удара РФ по Одессе

Реклама
17:00

Ракетный удар по Одессе: 25 исторических зданий превратились в руиныФото

16:56

Певица Камалия неожиданно вернулась в Украину, но не одна

16:29

Как сделать отпадные куриные крылышки: секрет кроется в одном ингредиенте

16:22

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

16:07

ВСУ обрушат Запорожский фронт: журналистка объяснила, когда Путину придет конец

15:58

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

15:43

Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

15:42

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

15:24

"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

15:22

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять