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Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

Алёна Воронина
22 июля 2023, 21:08 обновлено 22 июля, 21:37
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Во время заседания совета, которое состоится на днях, проведут кризисные консультации, чтобы решить вопрос разблокирования зернового коридора.
Владимир Зеленский, порт
Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на днях состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором обсудят решение вопроса по зерновому соглашению.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего видеообращения 22 июля. Он рассказал о результатах сегодняшнего телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что призвал генсека созвать такое заседание.

"Говорили о безопасностной ситуации сейчас, в частности, российских агрессивных шагах в Черном море. Любая дестабилизация в этом регионе, срыв наших экспортных путей будут означать проблемы с соответствующими последствиями для всех в мире. Ценовой кризис – наименьший из возможных последствий", – отметил Зеленский.

видео дня

Он сказал, что обсудил со Столтенбергом шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора.

"В нашем сотрудничестве мы перешли на новый высший уровень – уровень Совета Украина-НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Безопасностный кризис в Черном море мы можем преодолеть", – отметил президент Украины.

РФ вышла из зернового соглашения и угрожает атаками на суда

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. 19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Кремле сообщило, что Китай недоволен Путиным и может на него надавить. Пекину не понравилось, что страна-агрессор Россия вышла из зернового соглашения и заблокировала экспорт зерна из Украины.

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