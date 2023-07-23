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"Это реально сделать до конца 2023 года": полковник рассказал, как можно освободить Крым

Алёна Воронина
23 июля 2023, 02:15
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Если деоккупация Крыма будет основной задачей ВСУ, это можно сделать до Нового года. Если наступление будет и на других участках – все растянется на 2024 год.
Украинские военные, Роман Свитан
Крым можно освободить до Нового года, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБРИП имени Михаила Остроградского, скрин

Освободить Крым до конца 2023 года – это реальная задача. Когда украинские военные возьмут российских оккупантов в оперативное окружение на полуострове и будут наступать с материковой части, захватчикам не удастся сдержать это наступление.

Но сначала нужно прервать цепочки поставок военной продукции в оккупированный Крым, уничтожить Крымский мост и паромную переправу, уничтожить воздушное и морское сообщение и перевести полуостров в режим оперативного окружения. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью ТСН.uа.

"После этого – выход на Перекоп, Чонгар или Арабатскую стрелку и заход в Крым через северные ворота, включая Сиваш в том числе", – отметил Свитан.

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Он подчеркнул, что ни одной армии в истории не удалось противостоять армии, которая наступала на Крым с материковой части. Все солдаты "не удерживались и были сброшены в море".

"Это будет и с российской армией, в частности. Они будут пытаться задержать наши войска, но конец будет одинаковым для всех армий, которые пытались когда-то удержать Крым. Невозможно это сделать – это оперативное окружение", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время он добавил, что возможности быстрого освобождения Крыма будут зависеть от того, сколько сил и средств будет выделено на эту операцию. Если будет достаточно сил и Крым будет основной целью операции, то деоккупация полуострова возможна до Нового года.

"Если будет широкомасштабное выполнение боевых задач – с пересечением коридора Азовским побережьем, с выходом на Луганск левым берегом Северского Донца, то это может растянуться еще и в следующем году. Но с приходом авиации и ATACMS это ускорится до 2-3 месяцев", – поделился прогнозом Свитан.

Возможности освобождения Крыма

Ранее военный эксперт Роман Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма. Вооруженные силы Украины могут до конца лета выйти на Перекопский перешеек и войти в Крым. Это можно сделать двумя способами. По его словам, первый путь – через Токмак и Мелитополь (это движение с Орехового), через Армянск с выходом на Чонгар и Арбатскую стрелку. Второе направление – при форсировании Днепра в районе Херсона выйти на Армянск и Перекоп.

Напомним, военный эксперт, журналист и спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев отмечал, что скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора. Для освобождения Крыма от оккупантов Украине нужны ракеты ATACMS. Именно от такого оружия зависит, как быстро удастся деоккупировать полуостров. Если западные партнеры не передадут такие ракеты, освобождение Крыма затянется.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак раскрыл, как произойдет третий удар по Крымскому мосту. Он считает, что третий удар по Крымскому мосту несмотря на все меры безопасности оккупантов вполне реален и может быть внезапным и неожиданным.

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