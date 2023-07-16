"Это может произойти в августе": Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма

Все будет зависеть от принятия решения и замысла главкома, подчеркнул военный эксперт.

https://glavred.info/ukraine/eto-mozhet-proizoyti-v-avguste-svitan-raskryl-scenarii-osvobozhdeniya-kryma-10485916.html Ссылка скопирована

Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: Личный архив Романа Свитана, 14 ОМБр Романа Великого

Вооруженные силы Украины могут до конца лета выйти на Перекопский перешеек и войти в Крым. Это можно сделать двумя способами. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По его словам, первый путь – через Токмак и Мелитополь (это движение с Орехово), через Армянск с выходом на Чонгар и Арбатскую стрелку. Второе направление – при форсировании Днепра в районе Херсона выйти на Армянск и Перекоп.

Как подчеркнул Свитан, первый вариант возможен где-то к концу лета этого года, а второй – к началу августа.

видео дня

"Все будет зависеть от принятия решения и замысла главкома, а он может не включать такой вариант, хотя реально он возможен. Если такие действия в замысле командующего есть, то они возможны. Но это будет понятно, как только мы начнем форсировать Днепр. После форсирования Днепра, когда пойдет тяжелая техника на левый берег, понадобится где-то месяц, чтобы дойти до Армянска и начать заход в Крым. Это может произойти в августе", - рассказал военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины в течение года освободят Крым от российской оккупации. Более того, глава оборонного ведомства планирует праздновать свой следующий свой день рождения на полуострове. 18 июня 2024 года Резникову исполнится 58 лет. По этому поводу он планирует пригласить на праздничный ужин в Крыму министров обороны стран-партнеров Украины.

Вас может заинтересовать: