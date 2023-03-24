Крах путинского режима наступит в момент потери Крыма - Полозов

На фоне поражения на фронте российские элиты могут задуматься о передаче Путина под трибунал.

Путин может потерять свою власть после потери Крыма / Коллаж фото скриншот из видео

Российские элиты поймут, что они "пойдут ко дну" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Об этом в интервью Главреду рассказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

В этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

"Тяжелейшее поражение на фронте и потеря Крыма. Потеря Крыма будет означать конец нынешней путинской России в том виде, в котором мы ее знаем и к которой привыкли. Это будет означать конец самой архитектуры путинского режима и, возможно, самой РФ в ее нынешних границах", - сказал Полозов.

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Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

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