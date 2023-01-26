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Зайдем в Крым, освободим Луганскую и Донецкую области: Маломуж рассказал о переломе в войне с РФ

26 января 2023, 12:25
По его словам, атака ВСУ может быть молниеносной, но придется подождать.
Николай Маломуж, война в Украине
Николай Маломуж, война в Украине / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНИАН

Перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для большого контрнаступления.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью ТСН отметил, что Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

"Актуальность наступательных операций по освобождению нашего государства – это должна быть весна-начало лета, когда мы сможем сгенерировать лучшие силы, провести слаженные работы, подготовить операции и провести конкретные действия по уничтожению врага – как резервов на подходах, так и ресурсов на линии фронта. Это реальное время", - заявил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По его словам, атака ВСУ может быть молниеносной.

"Мы подготовим удары, неожиданно для врага проведем операции по отвлечению, а основные удары там, где он не ожидает. И мы перейдем, подготовив резервы, к наступлению, потому что нужно держать фланги и тылы, как мы помним по харьковской группировке. Там действительно ушли далеко, могли дойти до Луганска, но не готовы были защитить наши тылы и фланги, а это могло быть окружение. Поэтому нужно готовить такую операцию, чтобы были резервы, основные наступательные операции шли, остальные обеспечивали все возможные действия противника с флангов и тылов. Это даст перспективу мощного движения. На юге мы зайдем в Крым на плечах паники, а на востоке освободим Луганскую и Донецкую области", - рассказал Маломуж.

Напомним, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеди", все они были уничтожены Силами обороны Украины.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, готова нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Николай Маломуж
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