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Кременная откроет путь в Луганск: ВСУ готовятся к мощному весеннему контрнаступлению - Politico

24 января 2023, 21:03
Оккупанты могут потерять контроль не только над Луганском, но и над Старобельском – важным для РФ логистическим узлом.
Кременная откроет путь в Луганск: ВСУ готовятся к мощному весеннему контрнаступлению - Politico
ВСУ наступают в направлении Кременной / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Украинские военные активно готовятся к весеннему контрнаступлению и не дают врагу "передохнуть". ВСУ продвигаются на Луганщине в направлении Кременной. Именно это наступление является подготовительным этапом к весеннему. Об этом сообщает Politico.

Освобождение Кременной станет важным шагом для дальнейшего продвижения в Луганск.

"То, что мы видим, - это украинская контрнаступальна операция, опять же, в значительной степени изменчивы в этом районе с точки зрения движения вперед и назад, с некоторыми постепенными успехами у Кременной ... Захват Кременной поставит украинские силы на путь, который грозит Рубежному, и обеспечит один из потенциальных направлений на Старобельск, важный российский логистический узел", - говорится в сообщении.

Война в Луганской области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.

Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.

Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.

Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.

Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там "проседают". Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.

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